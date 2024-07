Mülheim: Ampel-Chaos an Riesen-Kreuzung! Anwohner verzweifeln – „Jede Menge Unfälle“

Normalerweise regelt eine Ampel den Verkehr auf der Kreuzung Frohnhauser Weg/Kruppstraße in Mülheim. Das ist auch bitter nötig, weil die Kreuzung durch die weitere Zufahrt der Heinrich-Lemberg-Straße sehr unübersichtlich ist.

Doch die Anlage ist seit längerer Zeit ausgefallen. Seitdem kracht es immer wieder auf der Kreuzung berichten Anwohner – trotz diverser Warnschilder. Zuständig für die Kreuzung in Mülheim ist nicht etwa die Stadt, sondern „Strassen.NRW“. Auf Nachfrage von DER WESTEN hat eine Sprecherin jetzt mitgeteilt, wann das Problem endlich behoben sein könnte.

Mülheim: Ampel-Ausfall sorgt für „echtes Chaos“

In einer lokalen Facebook-Gruppe berichten Mülheimer, dass an der Kreuzung seit Tagen „echtes Chaos “ herrsche. Es habe bereits „jede Menge Unfälle“ gegeben, bestätigte auch ein Leser gegenüber DER WESTEN. Das Problem ist „Strassen.NRW“ bekannt. Das Unternehmen teilte auf Nachfrage mit, dass das Steuergerät der Ampelanlage irreparabel defekt sei.

Der kleine Computer, der die Ampel steuert, müsse ausgetauscht werden und sei nicht auf Lager, erklärte eine Sprecherin am Dienstag (23. Juli). Als Sicherheitsmaßnahme habe „Strassen.NRW“ zahlreiche Warnschilder aufgestellt. Außerdem wurden die Linksabbieger-Spuren gesperrt, damit Autofahrer nicht auf der Kreuzung stehen bleiben. Als dritte Maßnahme wurde vorübergehend eine Tempo-30-Zone aus der gesamten Kreuzung inklusive Zufahrtsstraßen gemacht.

Ende des Chaos in Sicht

Trotz allem kommt es immer wieder zu Unfällen – vor allem, weil manche Autofahrer trotzdem links abbiegen, wie Anwohner berichten. Tagelang war unklar, wann das wichtige Steuergerät eingebaut werden kann. Am Dienstag teilte die „Strassen.NRW“-Sprecherin mit, dass es am Ende der Woche endlich so weit sein soll.

Eine vorübergehende Baustellen-Ampelanlage werde daher nicht eingerichtet. Die hätte „Strassen.NRW“ auch gar nicht auf Lager, hätte dafür eine Fachfirma suchen und beauftragen müssen. Ein Prozess, der in diesem Fall wohl länger gedauert hätte, als die Lieferung des fehlenden Ersatzteils. Bleibt nur zu hoffen, dass auf der Mülheimer Kreuzung bis zur Reparatur nicht noch mehr passiert.