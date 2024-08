Deutsche Bahn: Mitarbeiter packen aus – „Wird jeden Tag schlimmer“

Dass bei der Deutschen Bahn vieles alles andere als rund läuft, ist für die meisten Kunden nicht zu übersehen. Ständig fallen Züge aus, es gibt viele Verspätungen und die ICE sind überfüllt. Viele Bahnreisende sind frustriert, weil Bahnfahren leider immer unattraktiver wird. Das geht natürlich auch an den Mitarbeitern des Unternehmens nicht spurlos vorbei. Obwohl die Schaffner und Servicemitarbeiter meist gute Miene zum bösen Spiel machen, sind auch sie zunehmend frustriert.

Interne Chats von Mitarbeitern des Konzerns zeigen nun, dass auch die Beschäftigten über die aktuelle Situation bei der Bahn verärgert sind, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete.

Deutsche Bahn: „An Peinlichkeit nicht zu überbieten“

In den Chats wird deutlich, wie frustrierend die Arbeit bei der Deutschen Bahn tatsächlich ist. „Das, was wir hier abliefern, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten“, schreibt demnach ein Zugbegleiter. Vor allem im Fernverkehr seien die Mitarbeiter unzufrieden.

ICE mit kaputten Klimaanlagen, fehlende Lieferungen für die Bordgastronomie oder auch intransparente interne Kommunikation seien die am häufigsten genannten Kritikpunkte. So beschrieb ein Zugbegleiter, dass auch die Bordgastronomie katastrophal sei. Zudem sei die Personaldecke zu dünn, letztlich würden so auch „die letzten verbliebenen Mitarbeiter“ vergrault. Dieser Kritikpunkt wird mehrfach genannt. „Ich finde, es wird jeden Tag schlimmer und man ist mit immer weniger Personal auf den Zügen“, so eine Mitarbeiterin.

Die Deutsche Bahn führt die vielen Verspätungen und Ausfälle meist auf das marode Schienennetz zurück, das in den kommenden Jahren ausgebaut werden soll. Doch das ist nach Ansicht der Beschäftigten nicht das einzige Problem. Auch innerhalb des Unternehmens läuft derzeit einiges schief.

„Es muss sich nicht nur im Betrieb draußen, sondern auch im Betrieb drinnen dringend einiges ändern“, schreibt demnach ein frustrierter Angestellter. Schließlich sind sie es, die den Unmut der Kunden zu spüren bekommen.