Verrückter Unfall in Mülheim! Am Donnerstag (8. Juni) ist die Feuerwehr Mülheim zu einem Auto-Unfall ausgerückt. Ein Auto krachte auf der Friedhofstraße in ein geparktes Fahrzeug, kippte durch den Crash auf die Seite.

Glück im Unglück, denn: Der Fahrer des BMW verletzte sich nicht schwer, musste aber durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. Kein Witz, denn nur kurze Zeit später bot sich den Einsatzkräften ein ähnliches Bild!

Mülheim: Doppel-Unfall! Einsatzkräften bot sich seltsames Bild

Auf der Straße Schneisberg nur drei Kilometer weiter war ebenfalls ein Auto mit einem anderen geparkten Pkw kollidiert – und auf die Seite gekippt!

Nach einem Crash in Mülheim lag ein BMW auf der Seite. Foto: Feuerwehr Mülheim

Hier konnte die Fahrerin mithilfe von engagierten Ersthelfern das Unfall-Wrack schon vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen.

Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Polizei die Ursache für die kuriosen Doppel-Unfälle. Na, die Hauptsache ist doch, dass beide Insassen nicht ernsthaft verletzt wurden…