Ruhrgebiet: Üble Beobachtung nach schwerem Unfall – Einsatzkräfte fordern sofort Hubschrauber an

Es muss ein heftiger Aufprall mitten in der Nacht auf Dienstag (16. Juli) in Recklinghausen gewesen sein. Trümmerteile waren weit über den August-Schmidt-Ring verteilt, als die ersten Rettungskräfte gegen 1.45 Uhr am Unfallort eintrafen.

Noch vor dem ersten Notruf war ein Rettungswagen am Unfallort im Ruhrgebiet – durch Zufall! Denn die Besatzung war in der Nähe, als es auf der abknickenden Vorfahrtstraße im Bereich des Höhenwegs aus bisher ungeklärter Ursache krachte. Was die Besatzung sah, sollte kurz darauf zu einem Hubschrauber-Einsatz über dem Ruhrgebiet führen.

++ Traditions-Stand zieht die Reißleine – es ist das Ende einer Ära auf der Cranger Kirmes ++

Ruhrgebiet: Hubschrauber kreist über Unfall-Ort

Die Rettungskräfte kamen wie gerufen. Doch konnten sie sich nur um eines der beiden Unfallopfer in Recklinghausen kümmern. Denn der zweite Unfallbeteiligte machte sich nach dem Zusammenprall einfach aus dem Staub. Die Einsatzkräfte konnten zufällig beobachten, wie der Autofahrer von der Unfallstelle flüchtete.

Mehr aus der Region: Wegen Wolfsgruß – „Schweigefuchs“ an Kitas und Schulen in NRW bald verboten?

Weil sein Wagen genau wie das andere beteiligte Auto schwer beschädigt war, gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass er schwere Verletzungen davongetragen haben muss. So wurde auch der zweite Unfallbeteiligte (36) mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um nach dem Geflüchteten zu suchen.

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall im Ruhrgebiet. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

So sieht der gesuchte Mann aus

Unklar ist, aus welchen Gründen der Mann das Weite suchte. Hatte er etwas ausgefressen oder sich womöglich so schwer verletzt, dass er desorientiert umherirrt? Die Polizei Recklinghausen überließ nichts dem Zufall und suchte mit vereinten Kräften nach dem Mann. Bislang fehlt jedoch jede Spur. Nun haben die Beamten eine Beschreibung des Gesuchten veröffentlicht. Er sei etwa 1,70 Meter groß und habe zum Unfallzeitpunkt ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und eine graue Strickjacke getragen.

Mehr Themen:

Hast du den Mann gesehen oder weißt, um wen es sich handelt? Dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter der Nummer: 0800 2361 111.