Edeka in Mülheim: Mann macht Entdeckung auf dem Parkplatz – er löst damit etwas Wunderbares aus

Mülheim. Es ist für ein Kind besonders traurig, wenn es sein geliebtes Stofftier verliert. Doch manchmal geschehen kleine Wunder….

Auf einem Edeka-Parkplatz in Mülheim fand Stephan Rinke ein kleines Stofftier in Form eines Hasen. Genauer gesagt: Ein Schnuffeltuch. „Früher hätte man so ein Stofftier nur so hingelegt, dass jemand, der danach sucht, es gut finden kann“, sagt er. Das hat er auch mit „Hasi“ gemacht.

Gut sichtbar legte er das Stofftier auf eine Leitplanke vor dem Edeka-Supermarkt. Doch dank der Sozialen Medien geht heute noch mehr: „Ich habe dann ein Foto gemacht und es in der Mülheim-Städtegruppe auf Facebook gepostet“, erzählt Rinke. „Dafür sind solche Gruppen ja auch richtig gut“, findet er.

Edeka in Mülheim: Frau erkennt Kuscheltier sofort

Er habe das Foto extra so gemacht, dass man gut erkennen konnte, vor welchem Supermarkt und an welcher Ecke des Parkplatzes das Stofftier lag. „Das macht man ja auch, wenn man einen Schlüssel oder etwas ähnliches findet“, erzählt Finder Rinke im Gespräch mit unserer Redaktion.

Und das Wunder passierte:

Denn Nina Richter, Tagespflegekraft im Kindertagespflegenest „Über den Wolken“ in Dümpten, erkannte das Stofftier. Ihr fiel der Hase in der Facebook-Gruppe auf und sie dachte sofort: „Der kommt mir doch bekannt vor“.

Denn ein Kind in ihrer Gruppe hat einen solchen Hasen „und verliert ihn schon mal“, erzählt sie uns im Gespräch. Da die Mutter nicht in der Facebook-Gruppe sei, habe sie einen Screenshot gemacht, diesen weitergeleitet – und es stellte sich heraus: Es war tatsächlich der „Hasi“ des Kindes.

Edeka in Mülheim: Glückliche Zusammenführung

Die Mutter habe den Hasen schon gesucht und sei umso glücklicher gewesen, als Nina Richter ihr von dem Fund berichtete.

Richter weiß, wie wichtig so ein Stofftier für ein Kind sein kann: „Dieser Hase ist schon sehr präsent in unserer Gruppe“, erzählt sie. Sie weiß auch, dass der Verlust eines Stofftieres für Kinder sehr problematisch sein kann.

„Stofftiere haben einen sehr emotionalen Wert, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Viele behalten ein Stofftier ein Leben lang.“

Sie freue sich sehr, dass Finder Stephan Rinke so reagiert habe: „Es ist toll, dass Menschen so etwas dann auch auf Facebook einstellen“, sagt sie.

Hoffentlich bleibt Hasi jetzt erstmal ein bisschen bei dem Kind, bevor er zum nächsten unfreiwilligen Ausflug aufbricht. (evo)