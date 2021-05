Aldi: Mann will Paella kochen – plötzlich stößt er auf einen kleinen Schatz

Damit hat ein Aldi-Kunde aus Küppersteg sicherlich nicht gerechnet: Bei der Zubereitung seiner Paella stieß er auf eine wertvolle Überraschung.

Ein Aldi-Kunde machte in seiner Paella einen kuriosen Fund. Foto: IMAGO / agefotostock

Da möchte man sich einfach nur eine leckere warme Mahlzeit zubereiten und dann das: Ein Aldi-Kunde ist beim Essen kochen auf einen kleinen Schatz gestoßen. Dabei hatte er sich eigentlich nur eine ganz normale Paella gekauft…

Aldi: Eine wertvolle Überraschung wartet in Paella

Was er in seinem Essen fand, ließ den Aldi-Kunden staunen: In einer Muschel war nämlich eine Perle versteckt! Das fand der Mann so kurios, dass er direkt ein Selfie mit sich und der kostbaren Perle an „Radio Leverkusen“ verschickte. Diese wiederum fanden den Paella-Fund ebenfalls witzig und veröffentlichten sein Bild auf ihrer Facebook-Seite.

------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

--------------------

„Kurioser Fund im Essen! Tobias aus Küppersteg hat in einer Paella von ‚Aldi Süd‘ tatsächlich einen Mini-Schatz entdeckt.

Was habt ihr schon so Unerwartetes gefunden?“, eröffnete „Radio Leverkusen“ dann direkt auch mal eine Fragerunde an seine Follower zu weiteren überraschenden Essens-Funden.

Aldi: Tobias hat mit seiner Perle keinen schlechten Fang gemacht

Doch die Antworten darauf fallen weniger appetitlich aus: „Ein Plastikstück in einer Pizza vom Lieferanten“, „ein Ring im Brötchen“ oder „eine Made im Suppengrün“, heißt es da in der Kommentarspalte. Da hatte Tobias mit seiner Perle definitiv mehr Glück!

Aldi: In einer Fertig-Paella fand ein Kunde einen kleinen Schatz (Symbolbild) Foto: dpa-picture alliance/Imago/Montage: DER WESTEN

------------------

Weitere Nachrichten zu Aldi:

-------------------

Aldi, Lidl, Rewe und Co. haben zwar trotz der Notbremse weiterhin geöffnet, aber Kunden müssen Änderungen beachten. Welche das sind, kannst du HIER<<<nachlesen. (cf)

Lidl hat jetzt schon angefangen, beliebte Sommer-Produkte zu bewerben. Warum das nicht alle Kunden gut finden, erfährst du hier.