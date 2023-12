Zoom Gelsenkirchen: Tier sorgt für spektakuläre Szenen – Besucher trauen ihren Augen nicht

Auf Augenhöhe, von oben oder aber unterirdisch – im Zoom Gelsenkirchen blicken Besucher aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Tiere. Aktionen wie tägliche Fütterungen oder Tierpfleger-Gespräche zählen zu den Highlights. Die Seelöwen zeigen ihre erlernten Kunststücke für einen leckeren Fisch gerne dem Publikum an der Oberfläche.

Wer eine Extra-Einlage haben möchte, der muss eine Etage tiefer gehen. Denn dort bekommen Besucher einen einmaligen Blick auf die Tiere. Während sie unter einer Glaskuppel stehen, schwimmen die Seelöwen über ihre Köpfe hinweg. Und mit etwas Glück lässt sich eine ganz besondere Seelöwen-Dame blicken.

Zoom Gelsenkirchen: Zauberhafte Show-Einlage

Wenn die Seelöwen auf- und abtauchen und ihre Bahnen über den Köpfen der Menschen ziehen, ist eigentlich schon Spektakel genug. Doch wer Glück hat, kriegt die besondere Gelegenheit, plötzlich in die Rolle des Tierpflegers zu schlüpfen. Denn wie die Marketing-Managerin Dijana Wittmers exklusiv gegenüber DER WESTEN verrät, lässt sich eine Seelöwin auch von Besuchern zu Kunststücken animieren.

Dafür muss man jedoch einen günstigen Moment unter der Glaskuppel erwischen und auf ein zufälliges Date mit Seelöwin-Paula hoffen. Für das ungeschulte Auge wird die Seelöwen-Dame wohl kaum ausfindig zu machen sein. Wenn Paula in Stimmung ist, dann macht sie die Bewegungen der Finger eines Besuchers nach. Kleine Pirouetten und Rollen gehören zu ihren leichtesten Übungen. In diesem Moment ist sie alleine der Star.

Im Winter ist die Chance wohl am größten, denn da hält sich der Menschenandrang in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen in Grenzen. Ansonsten finden jeden Tag um 13.30 Uhr kommentierte Fütterungen an der Oberfläche statt. Vielleicht lassen sich die Tierpfleger bei der Gelegenheit ja noch weitere Geheimtipps entlocken.