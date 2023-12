Gelsenkirchen: Weltrekord auf Schalke? ER hat große Pläne für das Stadion

Es wird wild, bunt und vor allem retro! Gelsenkirchen hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen, um die Stadt in eine richtige Zeitreise zu versetzen! Eine riesige Party mit einem ganz bestimmten Motto. Vorfreude ist garantiert.

Die größte 80er Party der Welt steht vor der Tür und wird die Veltins-Arena auf Schalke erschüttern – und das im besten Sinne.

Gelsenkirchen plant eine dicke Party

Markus Krampe, der Veranstalter mit dem goldenen Händchen für Nostalgie, verspricht mit der riesigen Party eine Zeitreise in die 80er. Am 23. März 2024 ist es soweit. Die Line-up-Liste lässt die Vorfreude stetig steigen: Boy George von Culture Club wird mit seinem extravaganten Look die Arena trocken. Holly Johnson, die Stimme von „Frankie goes to Hollywood“, wird mit „Relax“ an die glorreichen Zeiten der Pop-Hymnen erinnern. ABC, Alphaville, Cutting Crew, Gazebo, Paul Young, Samantha Fox, Sandra und Tony Hadley, der Ex-Spandau-Ballet-Frontmann, werden ebenfalls da sein und mit ihren Hits das Publikum in die goldene Ära der Musikgeschichte entführen.

Durch den Abend führt niemand Geringeres als Peter Illmann, der in den 80ern die ARD-Musiksendung „Formel Eins“ moderierte. Ein Moderator, der wie kein anderer die Stimmung und den Stil der Zeit einfangen kann.

Weltrekord im Anflug

Aber das ist noch nicht alles. Das Ding des Abends ist zweifelsohne der offizielle Weltrekordversuch für die größte 80er Party der Welt! Ein Vertreter des Guinness World Records wird persönlich vor Ort sein, um dieses Spektakel zu überwachen und, wenn alles klappt, einen neuen Weltrekord zu bestätigen.

Markus Krampe, der Mann hinter dem Spektakel, strahlt vor Vorfreude: „Es ist der Wahnsinn, wie dankend eine Veranstaltung aus meinem Jahrzehnt auch heute noch angenommen wird. Daher haben wir uns dazu entschieden, uns im kommenden Jahr zu vergrößern, um den 80er Fans noch mehr zu bieten. Ich bin überzeugt davon, dass wir an den bisherigen Erfolg der 90er und 80er live anknüpfen und mit den Künstlern, die wir 2024 dabeihaben, in der Veltins-Arena auf Schalke mit 60.000 Besuchern die größte 80er-Party der Welt feiern werden.“

Vorverkauf explodiert

Bereits über 20.000 Tickets für dieses exklusive Spektakel wurden verkauft, und das lange vor dem eigentlichen Termin! Die Vorfreude ist spürbar, die Erwartungen hoch, und die Veltins-Arena wird am 23. März 2024 sicherlich vor Nostalgie und guter Laune überquellen.

Tickets für die große Party sind unter www.80er-live.de oder direkt an der Veltins-Arena zu kaufen.