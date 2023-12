Zoom Gelsenkirchen muss sich von Zoo-Liebling verabschieden – „Werde dich vermissen“

Trauriger Abschied in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen!

Nicht alle Bewohner im Zoom Gelsenkirchen sind exotische Tiere aus aller Welt. Auch in Deutschland heimische Tiere leben wir – beispielsweise auf dem Grimberger Hof, der im westfälischen Stil gehalten ist. Dort lebte bis vor kurzem ein Besucherliebling. Doch nun hat der den Hof und den Zoo verlassen.

Das könnte dich auch interessieren: Zoom Gelsenkirchen: Pfleger entdecken Tiere im Tropenhaus – sie hätten gar nicht hier sein dürfen!

Zoom Gelsenkirchen verabschiedet Seppl

Die Rede ist von Seppl, einem Hinterwälder Rind. Der Bulle wurde erst Anfang des Jahres im Grimberger Hof geboren – und nur rund zwölf Monate später ist seine Zeit in Gelsenkirchen schon wieder vorbei. Für Seppl ging es am Wochenende (30. November/1. Dezember) ab nach Hessen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das könnte dich auch interessieren: Zoom Gelsenkirchen bekommt zuckersüßen Zuwachs – doch den werden Besucher nie sehen

Im dortigen Frankenau läuft nämlich ein Beweidungsprojekt. Dort hat Seppl eine große Aufgabe: Auf einer riesigen Weide soll er als Zuchtbulle mit einigen Kühen zusammenleben – und im besten Fall auch Kuh-Nachwuchs produzieren.

Besucher vermissen beliebtes Rind

Gleichzeitig sollen die Hinterwälder Rinder im Rahmen des Beweidungsprojektes auch in Sachen Landschaftspflege genutzt werden – so wie es die Bauern schon vor mehreren Jahrhunderten taten. Denn was die wenigsten wissen: Hinterwälder Rinder gelten als gefährdete Nutztierrasse.

Mehr Nachrichten aus der Region:

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Seppl so eine schöne neue Bleibe bekommen hat“, schreibt der Gelsenkirchener Zoo.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Und auch die Besucher sind emotional berührt: „Ach wie schade, jetzt ist er weg“, klagt eine Nutzerin – und auch eine weitere stimmt augenzwinkernd mit ein: „Mach’s gut Seppl. Ich werde dich vermissen. Alles Gute und viel Spaß mit den Mädels.“