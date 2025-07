Pfleger im Zoom Gelsenkirchen beobachten magischen Moment im Gehege hautnah

Gerade erst wurde ein Geheimnis um den Nachwuchs im Zoom Gelsenkirchen gelüftet. Denn im Impala-Gehege machte ein Jungtier schon seine ersten Schritte. Doch bald soll es hier erneut Nachwuchs geben. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Jetzt kommt es im Zoom Gelsenkirchen erneut zu besonderen Szenen. Immer wieder hatten Pfleger das Pech, die Geburt der Zoo-Tiere zu verpassen. Aber so nicht dieses Mal. Denn in einem Gehege konnten sie den magischen Moment hautnah miterleben.

Pfleger im Zoom Gelsenkirchen sind live dabei

Am Dienstagmorgen (8. Juli) soll es so weit gewesen sein, wie der Zoom Gelsenkirchen wenige Stunden später selbst auf Social Media bekannt gab. In der Sinalco Seelöwenanlage kam ein neues Jungtier auf die Welt.

+++ Tierärztin wird in Zoom Erlebniswelt gerufen – nach der Untersuchung ist alles klar +++

„Das Besondere: Dieses Mal waren unsere Tierpfleger live dabei, da die Geburt nicht wie sonst üblich vor Dienstbeginn stattgefunden hat, sondern bereits in Anwesenheit der Mitarbeiter“, heißt es auf Facebook. Auch für die Mitarbeiter des Zoom Gelsenkirchen ein „sehr spannendes Ereignis“.

Besucher gratulieren dem Zoo

Doch nach der Geburt kommen nun auch traurige Details ans Licht. Denn bei dem Vater des neuen Tier-Babys soll es sich um Seelöwenbulle Teun, einem Kalifornischen Seelöwen, handeln, der im November vergangenen Jahres eingeschläfert werden musste. Es wird ihn also niemals kennenlernen können. Immerhin seine Mutter Ottilie kann den niedlichen Nachwuchs jetzt beim Aufwachsen begleiten. Auch sie wurde vor 18 Jahren als erstes Seelöwenjungtier im NRW-Zoo geboren.

Noch ist das Geschlecht des Seelöwen-Jungen unbekannt. Erst in einigen Tagen werden die Tierärzte dieses bei seiner ersten Untersuchung feststellen. Schon jetzt können Besucher einen ersten Blick auf das Tier-Baby erhaschen, da es und seine Mutter gemeinsam die Außenanlage erkunden – zum großen Entzücken der Zoo-Gäste. „Herzlichen Glückwunsch“, „Alles Gute den beiden“ oder „Awwwww vielleicht sehe ich das kleine morgen“, freuen sie sich in den Kommentaren.