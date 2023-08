Zoom Gelsenkirchen mit dringendem Hinweis an Besucher – schon bald könnte es zu spät sein

Wichtiger Hinweis für alle Stammgäste der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen!

Der Tierpark im Ruhrgebiet bringt ein beliebtes Event zurück – doch das ist offenbar so beliebt, dass es schwer wird, noch an Tickets zu kommen. Deshalb hat die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen an ihre Besucher appelliert, nicht allzu lange herumzutrödeln.

Zoom Gelsenkirchen holt beliebtes Event zurück

Schon in wenigen Wochen ist im Kalender der Herbstanfang notiert. Das bedeutet nicht nur, dass sich das Laub an den Bäumen verfärbt und es nasser, kälter und früher dunkel wird – es ist auch die alljährliche Grusel-Saison. Halloween steht wieder vor der Tür. Auch in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen.

„Am 30. und 31. Oktober, von 18 bis 22 Uhr, erleben Sie die Zoom Erlebniswelt von ihrer schaurig-schönen Seite“, kündigt der Tierpark auf Facebook an. „Unheimliche Gestalten und Geräusche, zauberhafte Illuminationen und inszenierte Gruselkulissen sorgen für Gänsehaut und ein ganz besonderes Ambiente. Auf den insgesamt über vier Kilometer langen Rundwegen in Alaska, Afrika und Asien erwarten Sie zahlreiche Spukgestalten, die garantiert für Unterhaltung sorgen.“

Saisonale Snacks, gruselige Stelzenläufer oder auch eine Eisschollenfahrt im Ice Adventure sollen das Angebot abrunden. Für Kinder unter sechs Jahren sei das Angebot laut Zoom Erlebniswelt wohl noch etwas zu düster. Auch Hunde sollten lieber zuhause bleiben.

Doch wer sich für eine Teilnahme interessiert, sollte sich beeilen.

Tickets schnell vergriffen

Denn die Nachfrage nach Tickets ist groß. Auf Facebook schreibt die Zoom Erlebniswelt: „Nachdem beide Veranstaltungstage letztes Jahr ruckzuck ausgebucht waren, solltet ihr euch in diesem Jahr nicht zu lange Zeit lassen, um ein Ticket zu erwerben.“

Der Eintritt für Erwachsene kostet 18,50 Euro – Kinder können das Spektakel für 13,50 Euro bewundern.