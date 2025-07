Schalke 04: Mit Muslic bald wieder vereint? S04 nimmt seinen Ex-Spieler ins Visier

Neuer Name auf der Transferliste des FC Schalke 04? In den vergangenen Wochen und Monaten wurden immer wieder einige Spieler mit den Königsblauen in Verbindung gebracht. Jetzt folgt der nächste Profi.

Und den kennt vor allem Miron Muslic. Der Neu-Trainer des FC Schalke 04 trainierte ihn nämlich noch in der vergangenen Spielzeit. Werden sie sich jetzt beim Revierklub wiedersehen?

Schalke 04 an Puchacz von Holstein Kiel interessiert

Dabei handelt es sich um Tymoteusz Puchacz von Holstein Kiel. Der Verbleib des Flügelverteidigers bei Holstein Kiel ist alles andere als wahrscheinlich, auch wenn er einen Vertrag bis 2028 hat. Hier kommt der FC Schalke 04 ins Spiel, der den 26-Jährigen ins Visier nimmt.

Wie der „Kicker“ berichtet, wollen sich die Königsblauen auf den Außenpositionen für die Offensive verstärken. Puchacz würde ins Profil der Verantwortlichen passen. Allerdings müsste für den Polen eine Ablöse gezahlt werden. Wie hoch diese ist, ist aktuell noch unklar.

Erst in der vergangenen Saison wechselte Puchacz für knapp zwei Millionen Euro von Union Berlin zu den Störchen. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, weshalb es im Winter zu einer Leihe kam.

Wiedersehen mit Miron Muslic?

Für Puchacz ging es ausgerechnet zum Plymouth Argyle. Der Name dürfte den Fans des FC Schalke 04 ein Begriff sein. Denn der neue Coach Miron Muslic kommt vom britischen Traditionsverein und trainierte den 15-fachen polnischen Nationalspieler. In 18 Pflichtspielen wurde er unter seinem Ex-Coach eingesetzt.

Wird der Ex-Coach jetzt zum aktuellen Trainer? Sollten die Königsblauen Puchacz tatsächlich verpflichten, könnte dies passieren. Allerdings fehlen den Knappen aktuell die Kohle, um Spieler zu holen. Dafür müssen erst einmal einige Profis verkauft werden.

Zu den Stars, die viele Millionen einbringen sollen, gehören Moussa Sylla und Taylan Bulut. Vor allem das S04-Talent steht jetzt besonders im Vordergrund. Denn bei der U19-EM kann er sich ins Schaufenster stellen.