Schalke 04: Bei Karius-Verkündung! DAS ist eine klare Botschaft an Heekeren

Lange mussten sich die Fans des FC Schalke 04 gedulden, nun herrscht Gewissheit um Loris Karius: Der Torhüter hat den auslaufenden Vertrag von Loris Karius verlängert. Ein großer Grund zum Feiern bei den Königsblauen.

Gleichzeitig ist es auch eine Ansage an Justin Heekeren, der in der vergangenen Saison lange Zeit die Nummer eins war, ehe Karius ankam. Nun gibt es eine weitere Botschaft des FC Schalke 04 in Richtung des jungen Keepers, dass er wohl nicht mehr die besten Karten haben wird.

Schalke 04 verkündet Karius-Deal

Loris Karius bleibt beim FC Schalke 04: Diese freudige Nachricht hat der Klub am Mittwoch (11. Juni) mitgeteilt (hier mehr dazu). Der Star-Torwart erhält ein neues Arbeitspapier mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2027. Der 31-Jährige war bereits im Winter zum S04 gewechselt, bestritt vier Spiele und verletzte sich. Bis zum Saisonende konnte er nicht mehr im Tor stehen.

„Die Gespräche mit Loris waren sehr gut, entsprechend glücklich sind wir, dass wir uns auf eine Vertragsverlängerung verständigen konnten. Wir sehen Loris als Torhüter mit sehr guten Fähigkeiten, der zugleich ein wertvoller Teamplayer ist. Umso mehr freuen wir uns, den gemeinsamen Weg weiterzugehen“, erklärt Youri Mulder, Direktor Profifußball. „Loris hat in seiner Reha sehr professionell gearbeitet, um zu Beginn der Vorbereitung auf den Trainingsplatz zurückzukehren.“

Chef-Trainer Miron Muslic freut sich ebenfalls über die Verlängerung: „Neben den Qualitäten im Torwartspiel bringt Loris viel Erfahrung und große Leistungsbereitschaft mit. Er möchte Verantwortung übernehmen und wird einer der Führungsspieler in unserer Mannschaft sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Karius bekommt die Rückennummer 1

„Ich freue mich sehr, dass wir in guten Gesprächen eine gemeinsame Zukunft vereinbaren konnten. Mit meinen Leistungen möchte ich dazu beitragen, dass wir als Mannschaft wieder erfolgreichen Fußball spielen und das Vertrauen der Fans zurückgewinnen. Diesen Auftrag haben wir als Spieler, daran müssen wir ab dem ersten Tag der Sommer-Vorbereitung arbeiten“, sagt Karius. Ein Indiz, dass er auch weiterhin die Nummer 1 beim FC Schalke 04 sein wird, ist die Rückennummer. Der Torhüter bekommt nämlich eben die Nummer 1.

Die hatte über mehrere Jahre hinweg Ralf Fährmann, der den Verein verlassen hat. Gleichzeitig ist die neue Rückennummer auch eine klare Botschaft in Richtung Justin Heekeren. Der junge Keeper soll den S04 ebenfalls verlassen, enttäuschte in der vergangenen Saison auf ganzer Spur.

Dass es einen Kampf um den Platz im Tor geben wird, ist wohl auszuschließen. Heekeren wird sich wohl kaum mit einem Bankplatz zufriedengeben, weshalb es auch schon Gerüchte um seine Zukunft gibt.