FC Schalke 04: Überraschender Torwart-Wechsel? Neue Gerüchte kommen auf

Hinter Justin Heekeren liegt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Beim FC Schalke 04 wechselte er ständig zwischen dem Posten als Nummer 1 und dem des Vertreters hin und her. In der kommenden Saison plant der Klub ihn erstmal wieder als Ersatztorwart ein.

Doch vielleicht geht eine andere Tür auf, die eine Aufgabe in einem neuen Land und Einsatzzeit mit sich bringt. In Belgien kursieren Gerüchte, wonach Heekeren ein Thema bei Standard Lüttich werden könnte. Das hat auch mit einem Ex-Sportdirektor des FC Schalke 04 zu tun.

FC Schalke 04: Wechsel bei Heekeren?

Denn in Lüttich ist mittlerweile Marc Wilmots als Sportdirektor an Bord. Und als solcher will er die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellen. Allerdings sind auch seine Spieler begehrt. Wie das Portal „Sudinfo“ berichtet, soll Union Berlin ein Auge auf Lüttich-Keeper Mattieu Epolo geworfen haben. Ein Wechsel, der eine Kettenreaktion auslösen könnte.

Denn dann bräuchte Lüttich ihrerseits einen neuen Keeper. Und hier könnte Heekeren ins Spiel kommen. In dem Bericht heißt es, dass Wilmots im Fall der Fälle gerne auf einen großen Torwart setzen würde. Die Spur würde demnach zum FC Schalke 04 (hier mehr S04-News lesen) führen.

Warum, liegt auf der Hand. Wilmots kennt Heekeren aus der gemeinsamen Zeit bei den Königsblauen. Zudem bringt er mit seinen 1,96 Metern die entsprechende Größe mit.

Ein ewiges Auf und Ab

Ob dieses Gerücht tatsächlich heiß wird, bleibt abzuwarten. Erstmal müsste ja Epolo den Verein verlassen. Und mit Bill Lathouwers vom RWD Molenbeek wird sogar noch eine zweite Alternative genannt.

Bis dahin konzentriert sich Heekeren auf seinen Job beim FC Schalke 04. Hier ging er vergangene Saison eigentlich als Nummer 2 hinter Ron-Thorben Hoffmann ins Rennen, überzeugte den damaligen Trainer Karel Geraerts aber schon in der Vorbereitung von sich.

Als Geraerts entlassen und Kees van Wonderen geholt wurde, setzte er sich in einem Torwartcasting erneut gegen Hoffmann durch. Nach einigen Patzern löste ihn in der Rückrunde Loris Karius als Stammtorwart ab. Weil sich dieser allerdings nach wenigen Wochen schwer verletzte, rückte Heekeren abermals ins königsblaue Tor.