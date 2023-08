Zoom Gelsenkirchen verkündet neues Tier – doch die Reise wird zum Drama

Die Zoom Erlebniswelt hat eine neue Attraktion. Das verkündete der Zoo in Gelsenkirchen nun feierlich. Zu sehen ist das neue Tier jedoch vorerst nicht. Die Verlegung aus seiner bisherigen Heimat wurde zu einem Drama.

Chunk, ein Lori, ist aus London ins Zoom Gelsenkirchen gekommen. Der kleine Primat soll nicht nur Besucher anlocken, sondern sich auch fortpflanzen. Für das Tier, vor allem für den Zoo, wurde die Einfuhr zu einem langen Kampf. Grund: der Brexit.

Zoom Gelsenkirchen: Grauer Schlanklori Chunk ist da

Der Lori, genauer der Graue Schlanklori, ist am Wochenende in Gelsenkirchen eingetroffen. Es war das „Happy End“ eines langen Kampfes mit Papier, Behörden, Veterinärämtern und so weiter. Eine Verlegung solcher Tiere ist generell nicht einfach. Dass Großbritannien seit dem Brexit als Drittland gilt, machte die Einfuhr jedoch besonders kompliziert.

Der Revier-Tierpark berichtet, dass sich allein das Zusammensuchen aller notwendigen Papiere wie Kaugummi zog. Als sie endlich komplett waren, musste ein Flug organisiert werden – und das Tier vor und nach der Reise ausgiebig untersucht werden. Am 28. Juli war der große Tag endlich gekommen. Doch damit endete der Behörden-Wahnsinn nicht.

Einfuhr von Chunk kompliziert

In Frankfurt angekommen wurde Chunk in eine spezielle Tier-Lounge gebracht und dort von Zootierpflegern entgegengenommen, anschließend an Kurator Björn Unger übergeben. Der musste vorher aber noch mit allen Papieren zum Zoll. Dort wurden die Dokumente penibel überprüft und die Zollgebühr bezahlt.

Nun ist das Lori-Weibchen endlich in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen. Sehen wird es aber vorerst niemand. Denn nach einer Einfuhr aus einem Drittland sind sechs Wochen Quarantäne vorgeschrieben. Erst danach darf Chunk zu Schlanklori Simi ins Gehege im Asien-Teil des Tierparks. Dort sollen sie auch gezüchtet werden, „um zu dem Erhalt der potentiell gefährdeten Tierart beizutragen“.