Zoom Gelsenkirchen macht es endlich offiziell – Besucher haben nur drauf gewartet

Der Zoom Gelsenkirchen gehört zu den beliebtesten Zoos in NRW und zieht täglich zahlreiche Besucher an. Ob Jung oder Alt – auf einer Fläche von über 30 Hektar bieten die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien mit rund 900 Tieren aus mehr als 100 Arten immer etwas zum Staunen. An 365 Tagen im Jahr stehen die Tore für Besucher offen. So konnten auch in den vergangenen Wochen und Monaten trotz Wind und Wetter die Tiere bewundert werden.

Nach den ersten sonnigen Tagen nimmt der Zoo das Wetter in NRW nun zum Anlass, um eine Neuigkeit zu verkünden, die manche Besucher bereits erwartet haben.

Zoom Gelsenkirchen: Veränderte Öffnungszeiten für Besucher

Morgens wird es früher hell, abends später dunkel und die Temperaturen haben sich bereits in zweistelligen Temperaturen bewegt. Wenn das mal nicht zu einem Ausflug in den Zoom Gelsenkirchen einlädt! Das haben sich auch die Verantwortlichen gedacht und verkündet: „Wir sind startklar für die Sommersaison! Nachdem sich heute der letzte Tag der Wintersaison bei wunderschönem Wetter gezeigt hat, starten wir morgen mit verlängerten Öffnungszeiten“.

Ab dem 15. März werden die Türen bereits um 9 Uhr geöffnet und erst um 18 Uhr geschlossen. Seit Januar waren die Öffnungszeiten von 10.00 bis 17.00 Uhr. Jetzt haben die Besucher die Möglichkeit, den Zoo zwei Stunden länger zu besuchen!

Nicht die einzige Ankündigung

Die verlängerten Öffnungszeiten waren aber nicht die einzige Neuigkeit, die der Zoom Gelsenkirchen auf Facebook verkündete. Auch eine weitere beliebte Attraktion wurde aus der Winterpause geholt: die Bootsfahrt „African Queen“. Dabei können die Besucher eine rund 20-minütige entspannte Fahrt über den Afrikasee genießen, Paviane beim Herumtollen auf ihrer Insel beobachten und einen Blick auf Zebras, Antilopen und Nashörner werfen, die sich am Ufer im Sand wälzen.

Bis zum 31. März gelten die Öffnungszeiten 09.00 – 18.00 Uhr. Ab dem 1. April bis Ende September hat der Park dann sogar bis 18.30 Uhr geöffnet.