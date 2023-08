Zoom Gelsenkirchen: Besucher trauen ihren Augen kaum – „Oh Gott“

Neuer Anblick in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen!

Ab sofort können Besucher einen Neuzgang in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen bewundern. Schon jetzt sind die Besucher aus dem Häuschen.

Zoom Gelsenkirchen vermeldet Neuzugang

Am Dienstag (29. August) bekam der Zoom Gelsenkirchen Zuwachs im ELE Dschungel Abenteuer. Von nun an lebt dort das Flusspferdweibchen Bulma – frisch eingetroffen aus dem französischen Zoo d’Amnéville.

Dafür ist Kurator Björn Unger am Montag (28. August) sogar persönlich ins nördlich von Metz gelegene Amnéville gereist, um den Transport des Flusspferds ins Ruhrgebiet zu überwachen. „Bulma wurde vorab durch ihre Tierpfleger an die Transportkiste gewöhnt“, teilte die Zoom Erlebniswelt auf Facebook mit. „Das Training war erfolgreich, so dass das Flusspferdweibchen am Dienstagmorgen direkt in die Transportkiste hineingelaufen ist.“

Flusspferd Bulma kommt an

Fünf Stunden dauerte die Reise nach Gelsenkirchen. In einem Facebook-Video zeigt die Zoom Gelsenkirchen, wie Bulma ihr neues Zuhause sorgfältig inspiziert. Auch das Wasserbecken wurde direkt einem Badetest unterzogen.

„Bulma wird in der Anlage im ELE Dschungel Abenteuer eine zweiwöchige Quarantäne absolvieren“, teilt der Zoo mit. „Sie kann dort bereits von euch besucht werden, darf sich aber auch jederzeit in die nicht von den Besuchern einsehbaren Bereiche ihrer Anlage zurückziehen, so dass sie nicht immer zu sehen sein wird. In einigen Wochen wird sie dann ihre Artgenossen Ernie und Asita kennenlernen, die sich aktuell auf der 2.700 Quadratmeter großen Flusspferd-Außenanlage befinden.“

Mehr News:

Die Zoom-Fans sind schon völlig aus dem Häuschen. Unter dem Video häufen sich die Kommentare auf Facebook. „Oh fein, ein Grund wieder vorbei zu kommen“, schreibt eine Userin. Eine weitere Nutzerin pflichtet bei: „Bin schockverliebt.“ Andere bringen nur noch ein „Oh Gott, wie süß“ heraus.