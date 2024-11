Zoom Gelsenkirchen zeigt Video aus Gehege – Besucher müssen zweimal hinschauen

Auf Facebook und Instagram postet die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen ein Video, in dem die neuesten Bewohner des Zoos vorgestellt werden. Wer diese jedoch entdecken möchte, sollte besser genau hinschauen.

Wie auf Facebook angekündigt wird, hat die Zoom Gelsenkirchen drei neue Bewohner – genauer drei Rothalsgänse. Dabei handelt es sich um eine kleine Vogelart, die in der Regel nur um die 55 cm groß wird. Besucher finden die drei Jungvögel fortan in der Erlebniswelt Alaska am alten Schulbus.

Zoom Gelsenkirchen: Vögel sind gut getarnt

In der freien Natur treten die Rothalsgänse in der Tundra im Norden Sibiriens auf und überwintern an der Schwarzmeerküste. Jedoch tauchen die Vögel in der freien Wildbahn immer seltener auf und sind mittlerweile sogar als gefährdet eingestuft. Der Grund dafür ist, dass die Tiere gejagt werden und der Lebensraum der Vögel gefährdet ist.

Besucher können sich ab sofort über die drei Neuzugänge im Zoom Gelsenkirchen freuen. Jedoch sollte man genau hinschauen, wenn man diese bewundern möchte. Die Vögel sind nämlich wegen der Färbung ihres Gefieders gut getarnt und am Boden teilweise sehr schwer zu erkennen.

Auf Facebook erklärt die Zoom Gelsenkirchen, dass man die weiblichen und männlichen Vögel jedoch genau wegen dieses Gefieders gut auseinanderhalten kann. Bei männlichen Tieren erscheint nämlich die „Abgrenzung der einzelnen Farben im Gefieder akkurater und der Rotton kräftiger“.

Rothalsgänse begeistern die Besucher

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen gibt den Besuchern, welche die Rothalsgänse bewundern wollen, auf Facebook und Instagram einen Tipp. Auf Facebook rät der Zoo in NRW, dass man die Vögel am besten am „Bereich hinter dem Schulbus sehen kann, der Einblick auf die Anlage bietet.“ Dort halten sich die drei Vögel in der Regel im „rechten Teil der Anlage auf, neben dem Bachlauf“ auf.

Auch in den Kommentaren freuen sich die Nutzer über den Einzug der drei Rothalsgänse in die Zoom Gelsenkirchen. Eine Userin schreibt begeistert: „Ach wie schön, die sind sehr hübsch“. Die Besucher des Zoos in Gelsenkirchen können sich also künftig über die drei gefährdeten Vögel in der Zoom Erlebniswelt freuen – aber nur, wenn man genau hinschaut.