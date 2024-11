Zoo in NRW: Nachricht geht um – Tierfreunde müssen durchatmen! „Ach, schade!“

Tropische Pflanzen, faszinierende Klänge und bezaubernde Farben – in der Meranti-Halle des Münsteraner Allwetterzoos können die Besucher in die Welt des Dschungels eintauchen.

Wenn dann auch noch Ameisenbären, Brüllaffen, Riesenotter und Co. durch die Gegend streifen, geraten Tierfreunde ins Schwärmen. Wer mag, kann jetzt in der 2.500 Quadratmeter großen Halle des NRW-Zoos einen unvergesslichen Tag erleben.

++ Wetter-Sturz in NRW: Minus-35-Grad-Prognose lässt Experten zittern – „Uiuiuiuiui“ ++

Zoo in NRW haut Tierfreunde um

So kannst du dir ab jetzt das „Ja-Wort“ in der Meranti-Halle geben. Wie der NRW-Zoo mitteilte, gibt es für 2025 mehrere Termine zur standesamtlichen Hochzeit. „Die Trauung findet in den modernen Eventräumen der Meranti-Halle statt.“ Vom Balkon aus habe man einen exzellenten Blick über die Flora und Fauna der Tropenhalle.

Mehr aus den Zoos in NRW: Pfleger blicken in Gehege – ihnen bleibt keine andere Wahl

Die Kosten für die Trauung belaufen sich auf 650 Euro (exklusive Gebühren für das Standesamt). Darin enthalten ist der Zoo-Eintritt für Brautpaar und Besucher (maximal weitere 18 Personen), Parkgebühren sowie das Blumenarrangement für den Trautisch. Wer mag, kann allerdings noch einige Extras buchen.

Derzeit sind folgende Trauungs-Termine im Zoo Münster für 2025 verfügbar (Stand: 14. November 2024):

16.05.2025 (14 und 15 Uhr)

4.06.2025 (10 und 11 Uhr)

2.07.2025 (10 und 11 Uhr)

6.08.2025 (10 und 11 Uhr)

19.09.2025 (14 und 15 Uhr)

Unvergessliches Erlebnis im Zoo Münster

Dazu zählt nicht nur ein optionales Catering oder Sektempfang, sondern auch eine exklusive Führung für Brautpaar und Gäste durch den NRW-Zoo inklusive einiger Fotostopps. „Dabei besteht häufig auch die Möglichkeit, sein Lieblingstier zu besuchen und zu füttern“, heißt es auf der Webseite.

Mehr Themen:

Überzeugt? Dann melde dich beim Standesamt für eine Eheschließung an und sicher dir einen Termin für deinen außergewöhnlichen Hochzeitstag im Zoo Münster. Manch ein bedauert, dass es diese Möglichkeit erst jetzt gibt:“Ach schade. Wir haben 29,5 Jahre zu früh geheiratet“, schreibt eine Tierfreundin auf der Facebook-Seite des NRW-Zoos. Eine andere hingegen, ist interessiert, muss aber eingestehen: „Fehlt nur noch der passende Partner dazu.“