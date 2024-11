NRW: Florist öffnet Blumen-Paket – er ahnt nicht, was sich darin versteckt

In NRW staunte ein Florist nicht schlecht, als er ein Paket auspackte. Eigentlich hatte der Mitarbeiter von „Blumen Risse“ nur Pflanzen bestellt, jedoch versteckte sich im Paket noch eine kleine, aber bedeutende Überraschung.

+++ Zoo Dortmund: Nach dramatischem Vorfall im Gehege – jetzt herrscht Gewissheit +++

In dem Blumen-Paket versteckte sich nämlich ein sehr kleiner blinder Passagier. Der Gecko geriet durch die Pflanzenlieferung versehentlich in einen Blumenladen in NRW.

NRW-Tierheim vermittelt den Gecko an einen Experten

Der Florist reagierte zum Glück schnell und brachte den Gecko in das Tierheim Bergheim. Das NRW-Tierheim kontaktierte einen Experten für diese blinden Passagiere, welcher den Gecko erst einmal aufnehmen wird.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht nur das NRW-Tierheim ist überrascht von dem blinden Passagier, sondern auch die User in den Kommentaren. Eine Nutzerin scheint sich jedoch besonders gut auszukennen und erkennt sofort, dass es sich bei dem Gecko um einen „kleinen Tarentola Mauritanica“ handelt, allgemein bekannt als Mauergecko.

+++ Tierheim Essen will nicht länger schweigen – „Die Tiere verschwinden“ +++

Der Mauergecko tritt relativ häufig auf und ist insbesondere im Mittelmeerraum weitverbreitet. Mit einer Körperlänge von bis zu 16 cm ist der Mauergecko eine der größten Geckoarten in ganz Europa. Der kleine Gecko, der in NRW gefunden wurde, scheint wohl noch einiges an Wachstum vor sich zu haben.

Nutzer bewundern das Tier

Dabei verzaubert der Gecko einige Nutzer in den Kommentaren, besonders wegen seiner kleinen Größe. Ein User schreibt so unter anderem: „Ganz putzig, der Kleine“. Ein anderer User stimmt dieser Meinung begeistert zu und schreibt: „Süßes Kerlchen!“

Mehr Themen:

Der kleine Gecko hat Glück gehabt, dass der Florist aus NRW so schnell reagiert und ihn zum Tierheim gebracht hat. Diesem stimmt ein Nutzer auf Facebook zu und kommentiert: „Gut reagiert“. Das Tierheim hat den Gecko an einen Experten vermittelt, der dem kleinen Kerl hoffentlich weiterhelfen wird, seinen Weg zurück nach Hause zu finden.