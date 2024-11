Zoom Erlebniswelt bringt Besucher in Wallung – es passierte zwei Mal am selben Wochenende

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen blickt auf ein ganz besonderes Wochenende zurück. Und das liegt nicht etwa an den Besuchern, sondern an zwei tierischen Bewohnern der Alaska Welt.

Denn die beiden Eisbären Bill und Antonia feierten an zwei aufeinander folgenden Tagen (23. & 24. November) ihren Geburtstag. Für den Zoom Gelsenkirchen Grund genug für einen kleinen Rückblick und besondere Infos über die weiße Bären-Art. Besucher melden sich in der Kommentarspalte aber auch kritisch zu Wort – trotz feierlichen Anlässen.

Zoom Gelsenkirchen blickt auf besonderes Wochenende

Dieser Doppel-Geburtstag ist wirklich irre und wurde mit einer schönen Eisbombe für die Geburtstagskinder feierlich belohnt. Den Auftakt in der Zoom Erlebniswelt machte Eisbär Bill, der am Samstag stolze 17 Jahre alt wurde. Doch für den ausgewachsenen Bären stand gar nicht sein besonderer Tag im Fokus, „sondern das tägliche Entdecken und Erleben – immer mit neuen Anreizen, die ihn fordern und fördern“, so die Pfleger bei Facebook.

+++ Irre Wende im Zoom Gelsenkirchen – das hat niemand kommen sehen! +++

Nur einen Tag später sollte die kleinwüchsige Eisbär-Oma Antonia ihren 35. Ehrentag feiern, die viele Besucher noch aus dem Ruhrzoo kennen dürften. Aber vor allem die mit einem Gendefekt geborene Tier-Dame rief auch kritische Stimmen hervor.

Auch interessant: Zoom Gelsenkirchen zeigt Video aus Gehege – Besucher reiben sich verwundert die Augen

Besucher in Sorge um Eisbärin Antonia

„Das muss doch langweilig sein. In dem anderen Gehege wo der Eisbär zu sehen ist…. Dem scheint es seelisch nicht gut zu gehen…..“, ließ etwa eine Besucherin ihren Gedanken freien Lauf. Der Kommentar blieb nicht lange vor anderen Fans der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen verborgen. „Der geht es sehr gut. Sie ist aber auch schon eine alte Dame und man kann sie wegen ihrer Kleinwüchsigkeit nicht mit anderen Artgenossen zusammen lassen. Die würden sie nicht akzeptieren und töten“, wird etwa ein Eisbär-Fan deutlich.

Andere Besucher nehmen dagegen Anteil am Geburtstag der besonderen Eisbär-Dame und zeigen sich dankbar für die Arbeit der Zoom Erlebniswelt: „Wenn man bedenkt, dass sie in freier Wildbahn keinen Tag überlebt hätte….noch viele gute Jahre wünsche ich dir.“ Fast 170 Glückwünsche konnte Antonia bereits am Sonntagnachmittag (24. November) mit Stand von 16.15 Uhr verzeichnen und ließ ihren Eisbär-Kollegen Bill ganz schön alt aussehen. Aber er dürfte der kleinwüchsigen Tier-Oma sicherlich gerne die Bühne überlassen haben.