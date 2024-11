Irre Wende im Zoom Gelsenkirchen – das konnte niemand ahnen!

Erst kürzlich kam es zu einer großen Veränderung im Zoom Gelsenkirchen. Eigentlich lebte der Kanadische Fischotter Tom alleine in der Anlage in der Alaska-Erlebniswelt, jedoch wurde ihm vor Kurzem seine neue Mitbewohnerin Sissi vorgestellt.

Die Mitarbeiter der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen erhofften sich von dem Neuzugang viel, vielleicht sogar, dass man bald mit Nachwuchs rechnen könne. Leider verlief das erste Zusammentreffen zwischen Tom und Sissi ganz anders als harmonisch und die Fischotter-Dame keifte ihren neuen Mitbewohner erst einmal gehörig an (wir berichten).

Zoom Gelsenkirchen: Tom und Sissi verstehen sich fantastisch

Jedoch fiel den beiden Fischottern wohl nur das erste Kennenlernen schwer, denn mittlerweile verstehen sie sich prächtig. Auf Facebook und Instagram teilt Zoom Gelsenkirchen ein Video von Sissi und Tom und man gar nicht fassen, dass diese ihren anfänglichen Schwierigkeiten hatten.

Begeistert schreibt der Zoo in Gelsenkirchen in den sozialen Medien: „Schaut mal, wie schön die beiden sich miteinander beschäftigen.“ Und tatsächlich kann man in dem Video sehen, wie überglücklich Sissi und Tom miteinander spielen. Die beiden wirken wie ein Herz und eine Seele.

Zoom Gelsenkirchen berichtet, dass es „inzwischen sehr harmonisch zwischen den beiden Kanadischen Fischottern“ läuft. Wenn man an das erste Zusammentreffen der beiden denkt, hätte man mit dieser Entwicklung wirklich nicht rechnen können.

Öffentliche Fütterung in der Alaska Erlebniswelt

Auch in den Kommentaren sind die Facebook-User von Sissi und Tom begeistert. Eine Frau kommentiert so unter anderem: „Och so süß, die beiden“. Ein anderer Nutzer schreibt scherzhaft: „Das ist Liebe“. Vielleicht kann man ja doch bald mit froher Kundschaft in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen rechnen?

Wer die beiden Fischotter bewundern möchte, kann diese in der Erlebniswelt Alaska finden. Es gibt sogar ein ganz besonderes Angebot von Zoom Gelsenkirchen, denn jeden Mittwoch um 14:30 Uhr gibt es eine öffentliche Fütterung. Wenn man den Zoo besucht, sollte man sich dieses Event besser nicht entgehen lassen.