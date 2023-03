Tierheim Gelsenkirchen verkündet Hammer: DSDS-Stars kommen zu Besuch – diesen Termin solltest du dir merken

Im Tierheim Gelsenkirchen sind eigentlich die Tiere die großen Stars. Doch schon bald werden sich Hund, Katze und Co. die Aufmerksamkeit der Besucher wohl teilen müssen.

Denn das Tierheim Gelsenkirchen hat nun ein großes Event angekündigt mit prominenten Gästen. Fans von DSDS haben die einmalige Chance, zwei ehemalige Sieger live auf der Bühne zu sehen – und das auch noch für einen guten Zweck.

Tierheim Gelsenkirchen: DIESE DSDS-Stars sind dabei

Lange Zeit konnte das beliebte Sommerfest im Tierheim Gelsenkirchen wegen Corona nicht stattfinden, doch am 4. Juni 2023 soll es von elf bis 18 Uhr endlich wieder so weit sein. An diesem Tag geht es ausnahmsweise nicht um die Vermittlung von Tieren, sondern es findet das für gewöhnlich alljährliche, traditionelle Sommerfest mit einem musikalischen Bühnenprogramm statt.

Und auf der Liste der Sänger finden sich auch zwei ehemalige DSDS-Sieger wieder, wie der Flyer des Events auf der Facebook-Seite des Tierheims enthüllt. Prince Damien gewann 2016 die 13. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. 2020 folgte der zweite Titel als Dschungelkönig von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

Auch auf dem Sommerfest auftreten wird Davin Herbrüggen, der 2019 Jury sowie Zuschauer bei DSDS von sich überzeugen konnte. Im Oktober 2022 veröffentlichten die beiden Castingshow-Gewinner den Song ‚Und wenn der Tag beginnt‘. Neben ihnen sorgen auch noch einige Schlagerstars sowie die RTL-Detektive ‚Die Trovatos‘ für Unterhaltung.

Wie auch in den Jahren zuvor ist für das leibliche Wohl gesorgt. Zudem werden rund um das Tierheim Verkaufsstände die unterschiedlichsten Artikel anbieten und so manches Schnäppchen kann man auch beim Trödelverkauf im Tierheim ergattern. Auch bei der Tombola können die Besucher wieder tolle Gewinne abräumen. Wie gewohnt sind die Erlöse für die Tiere im Tierheim Gelsenkirchen.