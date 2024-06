Taylor Swift auf Schalke: Vor dem Konzert macht die Nachricht die Runde – Fans baff

Taylor Swift kommt gleich für mehrere Termine im Juli nach Gelsenkirchen. Hier macht sie mit ihrer „The Eras Tour“ in der Veltins-Arena auf Schalke Halt. Ihre Fans haben um die wenigen verfügbaren Tickets gekämpft. Wer eines ergattern konnte, kann sich wirklich glücklich schätzen. Auch in Hamburg oder München waren die Tickets in Nullkommanichts ausverkauft.

Doch jetzt, mit nicht mal mehr zwei Monaten vor den Konzerten auf Schalke, macht unter Taylor Swift-Fans eine erfreuliche Nachricht die Runde.

Taylor Swift auf Schalke: Gelsenkirchen-Fans sind die glücklichsten

Als sich herausstellte, dass Taylor Swift am 18. Juli 2024 auf Schalke auftreten würde, löste das ein Leuchtfeuer unter den Swifties aus. So nennt man die Fans der milliardenschweren Sängerin. Als dann noch die zwei Termine am 17. und 19. Juli nachgeschoben wurden, war ihr Glück perfekt. Gleich an drei aufeinander folgenden Tagen wird der internationale Star die Arena am Rudi-Assauer-Platz beehren.

Kein Wunder also, dass es für Fans in Gelsenkirchen einfacher war, ein Ticket zu ergattern, als beispielsweise in Hamburg oder München. Die Experten von „SuomiCasino“ haben herausgefunden, dass es in der Tat viel einfacher für die Gelsenkirchener Swifties war.

Taylor Swift auf Schalke: Hälfte der Swifties haben ein Ticket

Laut der Analyse konnten lediglich 12 Prozent aller Fans auch ein Ticket für die Deutschlandtour kaufen. 88 Prozent gingen demnach leer aus. In Hamburg schafften es sogar nur sechs Prozent. Dort tritt Taylor Swift im Volksparkstadion auf. Auch für das Konzert im Olympiastadion in München hatten die Fans lediglich eine elfprozentige Chance, einen Sitz- oder Stehplatz zu ergattern.

Viel besser sah es jedoch in Gelsenkirchen aus. Hier haben tatsächlich 54 Prozent der Fans auch ein Ticket kaufen können. Das sind die besten Chancen, die es in ganz Deutschland gab. Das liegt natürlich auch daran, dass hier viel weniger Menschen leben, heißt weniger Konkurrenz. Zudem passen in die Veltins-Arena über 60.000 Menschen. Hier hatten die Fans sogar die beste Chance weltweit.