Taylor Swift auf Schalke: Üble Nachricht macht die Runde – Konzerttickets in Gefahr!

In Swifties-Kreisen macht zurzeit eine furchtbare Nachricht die Runde. Die glücklichen Fans, die es geschafft haben, über Eventim ein Ticket für die handverlesenen Konzerte der Sängerin zu ergattern, stehen nun vor dem Super-GAU. Es geht unter anderem um den Auftritt von Taylor Swift auf Schalke in Gelsenkirchen.

Taylor Swift auf Schalke: Tickets in Gefahr

Wie furchtbar! Am vergangenen ersten Mai-Wochenende sollen mehrere Eventim-Konten gehackt worden sein, heißt es in den sozialen Medien. Fans sorgen sich jetzt um ihre Tickets, da sie nicht mehr in ihre Accounts kommen und diese nur dort in der App hinterlegt haben. Es ist auch bereits von „geklauten“ Tickets die Rede.

Wir haben beim Dienstleister nachgehakt und unmittelbar eine eindeutige Antwort erhalten. So bestätigt Eventim die üblen Gerüchte. „In den vergangenen Tagen haben Unbekannte versucht, durch den unautorisierten Zugriff auf Nutzerkonten in den Besitz von Tickets für Taylor Swifts ‚The Eras‘ Tournee zu kommen, um sie im Anschluss weiterzuverkaufen.“ Laut Eventim seien dazu vermutlich „Hackerdaten“ aus dem Darknet verwendet worden.

Taylor Swift auf Schalke: Eventim reagiert

„Nach aktueller Prüfung schließen wir aus, dass die genutzten Passwörter aus Eventim-Quellen stammen“, heißt es weiter. Zudem seien von den unautorisierten Weiterverkäufen nur eine „niedrige zweistellige“ Zahl an Kunden betroffen. Die Polizei sei bereits eingeschaltet. „Aufgrund der hohen Sicherheitsstandards und des ausschließlichen Einsatzes von Digitaltickets konnten die Versuche schnell erkannt und weitestgehend unterbunden werden“, versichert das Unternehmen.

„Durch die Verwendung von Eventim.Pass mit ausschließlich digitalen Tickets wurden zum einen die identifizierten missbräuchlichen Transaktionen rückgängig gemacht. Zum anderen wurden die Gelder der Käufer der gestohlenen Tickets vor Weiterleitung gesichert, sodass sie zurückerstattet werden können.“ Das Unternehmen haben zudem die Passwörter aller „potenziell gefährdeten“ Konten zurückgesetzt, die Konten aber nicht gesperrt. Zudem sei der Weiterverkauf der Tickets „vorübergehend ausgesetzt“.

Taylor Swift auf Schalke: Was Fans jetzt tun können

Um die betroffenen Fans und Nutzer wird sich also gekümmert. Alle anderen, deren Konten bisher noch nicht gehackt wurden, sollten sich aber ein neues Passwort überlegen, empfiehlt der Dienstleister. „Wer den Eindruck hat, Opfer geworden zu sein, sollte sich bestens per E-Mail an sicherheit@eventim.de oder über das Helpcenter (www.eventim.de/help) an unseren Kundenservice wenden.“