Taylor Swift in Gelsenkirchen: Dramatische Szenen vor Veltins-Arena – große Sorgen um Swifties

Schon seit Wochen herrscht Ausnahmezustand in Gelsenkirchen. Jetzt ist sie ist endlich da! Taylor Swift hat am Mittwoch (17. Juli) ihr erstes von drei Konzerten in der Veltins-Arena gegeben.

Für viele „Swifties“, wie die Fans des US-Megastars sich nennen, geht in Gelsenkirchen ein Traum in Erfüllung. Sie können Taylor Swift bei ihrer „Eras Tour“ das erste Mal live auf der Bühne bestaunen und daher ihr Glück kaum fassen. Doch nicht nur emotional bringen die Konzerte auf Schalke die „Swifties“ an ihre Grenzen.

Taylor Swift muss Auftritt in Gelsenkirchen abbrechen

Schon die erste Show musste unterbrochen werden, nachdem Taylor Swift eine dramatische Entdeckung im Publikum gemacht hatte. Denn einem Fan im Publikum ging es offenbar sehr schlecht. Helfer waren zum Glück schnell zur Stelle (mehr dazu hier >>>). An den anderen beiden Konzerttagen dürfte sich die Lage vor und in der Veltins-Arena noch einmal deutlich zuspitzen.

Denn nach einem warmen, aber noch angenehmen 25-Grad-Tag am Mittwoch gehen die Temperaturen Richtung Wochenende in NRW komplett durch die Decke. Schon am Donnerstag kratzen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke. Spätestens am dritten Konzerttag dürfte die Marke überschritten werden – und das bei strahlendem Sonnenschein vor der Veltins-Arena. „Swifties“ greifen deshalb am Donnerstag schon zu heftigen Mitteln.

„Swifties“ brutzeln in der Sonne

So ist schon der erste Fan der 34-jährigen Sängerin am Donnerstag mit einem Karton auf dem Kopf zu sehen. „Ich habe meine Sonnencreme vergessen. Deshalb ist mein neuer Hut das Beste“, kommentiert die junge Frau mit Bratwurst und Limo in der Hand.

Sie ist angesichts mangelnder Schattenplätze vor der Veltins-Arena nicht die Einzige, die unter der Hitze leidet. Andere „Swifties“, die teilweise stundenlang vor dem Eingang zum „Front of stage“-Bereich warten, schützen sich mit Thermodecken vor der brütenden Sonne.

Fans von Taylor Swift schützen sich mit Thermodecken vor der Hitze.

Bleibt nur zu hoffen, dass die „Swifties“ genügend trinken und es nicht zu einer Tragödie wie im vergangenen Jahr in Brasilien kommt. Dort ist die 23-jährige Studentin Ana Clara B. während eines Konzerts von Taylor Swift bei extremer Hitze in Rio de Janeiro infolge eines Herzstillstands gestorben (hier mehr Details >>>).