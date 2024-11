Robbie Williams auf Schalke! Fans müssen bei Ticket-Preisen zweimal hinschauen – „Was?“

Taylor Swift, Rammstein, AC/DC – die Liste der Mega-Events auf Schalke konnte sich 2024 sehen lassen. Doch auch das Konzert-Jahr 2025 muss sich nicht verstecken. Jetzt hat sich mit Robbie Williams (50) der nächste Superstar in der Veltins Arena angekündigt.

Der britische Sänger, dessen Stern einst in der Boygroup „Take That“ aufging, wird am 25. Juni 2025 für ein Konzert in Gelsenkirchen Halt machen. Fans von Robbie Williams sind komplett aus dem Häuschen – vor allem, weil es sich um ein ganz besonderes Konzert seiner Tournee handelt. Bei den Ticket-Preisen herrscht allerdings vor Beginn des Vorverkaufs Unsicherheit.

++ Mann von diesem Anblick in Gelsenkirchener Innenstadt entsetzt! „Schalke schon aufgegeben?“ ++

Robbie Williams mit Startschuss auf Schalke

Der Konzert-Sommer 2025 in der Veltins Arena nimmt Formen an. Nach Pur (hier alles zum Ticketansturm >>>), Bruce Springsteen und Iron Maiden reiht sich nun Robbie Williams in die illustre Runde auf Schalke ein. Was die Fans besonders freuen wird: Der Auftritt in Gelsenkirchen ist gleichzeitig auch der Startschuss der Deutschland-Tournee.

Mehr aus Gelsenkirchen: Taylor-Swift-Hype geht weiter – jetzt erobert Sängerin diese Orte

Zuvor wird sich der geborene Entertainer mit einigen Auftritten in Edinburgh, London, Amsterdam und Co. warmgespielt haben. Im Anschluss an das Konzert auf Schalke geht es für Robbie Williams noch zu weiteren Gigs in alle deutschen Himmelsrichtungen.

Robbie Williams – das sind die Tour-Daten 2025 in Deutschland:

25.06.2025 Gelsenkirchen – Veltins Arena

30.06.2025 Hannover – Heinz von Heiden Arena

09.07.2025 Leipzig – Red Bull Arena

21.07.2025 Berlin – Waldbühne

22.07.2025 Berlin – Waldbühne

26.07.2025 München – Olympiastadion

10.08.2025 Frankfurt – Deutsche Bank Park

„Was stimmt denn jetzt?

Der Termin löst allerdings nicht nur Freude aus. „Ist ja cool“, freut sich zwar ein Fan auf der Facebook-Seite der Veltins Arena, ärgert sich aber: „Nur mitten in der Woche ist das schlecht.“ Wer nicht in unmittelbarer Nähe wohnt und unbedingt das Konzert auf Schalke sehen will, muss sich womöglich also einen Tag Urlaub nehmen.

Mehr Themen:

Und auch ein anderes Detail beschäftigt die Robbie-Williams-Fans: „Was stimmt den jetzt bei den Ticketpreisen? Auf dem Bild steht 60 bis 160 Euro und in der Beschreibung steht 90 bis 160 Euro.“ Tatsächlich kursieren unterschiedliche Angaben über die günstigste Preiskategorie in der Bekanntmachung über die Facebook-Seite der Veltins-Arena:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

DER WESTEN hat diesbezüglich beim Veranstalter angefragt. Eine Antwort steht aus. Da auf der Schalker Homepage aber von Ticketpreisen ab 90 Euro die Rede ist, dürfte diese Angabe für das Konzert in der Veltins Arena stimmen.

Tickets für die Show des Entertainers gibt es ab dem 15. November ab 11 Uhr beim Ticketanbieter „Eventim“.