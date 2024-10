Bruce Springsteen in der Veltins-Arena: Kurz nach Ticket-Start herrscht bittere Gewissheit für Fans

Die Veltins-Arena ist im Ruhrgebiet die Bühne für große Auftritte. Die Heimstätte des Traditionsvereins FC Schalke 04 zieht zahlreiche Weltstars an. Nach Taylor Swift, AC/DC und Rammstein wird nun auch Bruce Springsteen ein Konzert auf Schalke geben.

Am Mittwoch (9. Oktober) startete um 10 Uhr der Ticket-Vorverkauf für Bruce Springsteen in der Veltins-Arena. Pünktlich zum Start saßen viele Fans vor ihren Smartphones und Monitoren, um eins der heißbegehrten Karten zu ergattern. Nur wenige Minuten nach dem offiziellen Start bewahrheitete sich eine große Befürchtung der Fans.

Bruce Springsteen: Karten schon fast komplett ausverkauft

Auf den bekannten Ticket-Portalen Eventim und Ticketmaster war der Andrang wie erwartet groß. Die Preisspanne für das Mega-Konzert am 27. Juni 2025 in Gelsenkirchen liegt zwischen etwa 95 Euro und 181 Euro. Nur rund eine Stunde nach dem Start des Vorverkaufs lässt ein Blick auf den Saalplan die Befürchtung vieler Fans wahr werden.

Denn die meisten Karten sind nach kurzer Zeit bereits vergriffen. Stehplätze sind völlig ausverkauft, während Sitzplätze nur noch vereinzelt zu haben sind. Bei der Auswahl der Karten konnten sich Springsteen-Anhänger ihre Plätze nicht selbst auswählen, sondern mussten hoffen durch die Wahl ihrer Preiskategorie einen guten Deal gemacht zu haben.

Probleme bei Ticketmaster

Ein Eventim-Sprecher erklärte gegenüber DER WESTEN bei einem anderen Konzert dieser Größenordnung, dass dieses Verfahren vollkommen normal sei. „Die Bestplatz-Buchung ist bei Events mit einer potenziell sehr hohen Nachfrage üblich, um so vielen Fans wie möglich ein erstklassiges Kauferlebnis zu bieten. Die individuelle Auswahl von Sitzplätzen durch die Käufer würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wodurch viele andere Fans unnötig lange warten müssten.“ Sobald der Andrang nachlasse, würde auch die Saalplan-Buchung freigeschaltet.

Bei Eventim sind viele Fans jedoch offenbar fündig geworden, doch beim Konkurrenten brauchten sie wohl starke Nerven: „Nach 30 Sekunden Warteraum reingekommen und entspannt Karten geholt. Über Ticketmaster allerdings ne Katastrophe“, heißt es in einem Facebook-Kommentar. Auch andere mussten ähnliche Erfahrungen machen. „Ticketmaster wieder 14000 vor mir grausam“ oder „bin auch so enttäuscht. Kann doch nicht sein, dass keine vorderen Stehplätze und selbst im hinteren Bereich keine Stehplatzkarten mehr gibt nach 10 Minuten. Hatte fast 18.000 vor mir in der Warteschlange“, heißt es dort.