PUR auf Schalke: Jetzt geht die Nachricht um – Fans müssen schnell sein

„Komm‘ mit mir ins Abenteuerland“. Wer kennt es nicht: Das Album „Abenteuerland“ mit dem gleichnamigen Titeltrack von der deutschen Erfolgsband PUR. Die Platte kam 1995 raus, wurde seitdem über zwei Millionen Mal verkauft und ist damit eines der meistverkauftesten Musikalben in Deutschland.

30 Jahre jährt sich der Veröffentlichungstermin nun schon – wenn das kein Grund zum Feiern ist. „30 Jahre Abenteuerland auf Schalke“ mit Pur and Friends: Am 6. September wird die Band zusammen mit geladenen Gästen den Geburtstag ihres Erfolgsalbums in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen feiern. Allerdings gibt es für die Fans jetzt eine schlechte Nachricht.

PUR auf Schalke: Mega-Event restlos ausverkauft

Schlechte Nachrichten für diejenigen, die noch keine Tickets haben. Schon ein gutes halbes Jahr vor dem Termin muss der Veranstaltungsort mitteilen: „Das Mega-Event ‚PUR and Friends auf Schalke 2025‘ am 6. September in der Gelsenkirchener VELTINS-Arena ist mit 68.000 Zuschauern restlos ausverkauft“. Gleiches gilt auch für den früheren Termin am 23. August im Schlossgarten von Bruchsal.

Nur in Heidenheim an der Brenz gibt es noch Karten für den Brenzpark am 30. August. Das dürfte für den ein oder anderen aus der Umgebung etwas weit weg sein. Doch eine Chance haben Fans noch, PUR live in der Veltins-Arena zu sehen. Und zwar bei der Generalprobe am 5. September.

PUR auf Schalke: Restkarten für Generalprobe

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es auch Tickets für die Generalprobe am Vortag zum großen Konzert. Diese wäre ansonsten nicht öffentlich gewesen. Es sind noch Sitzplätze auf der Tribüne vor der LaOla erhältlich. Die Preise dafür starten bei 82,40 Euro. Tickets gibt es bei Eventim und über den Schalke Ticketshop, an allen autorisierten Vorverkaufsstellen und über die Tickethotline 01806 57 00 00.

Ob bei der Generalprobe oder bei einem der drei Hauptkonzerte, eins ist klar: Fans werden in den Genuss einer aufwendig gestaltete Bühne in der Mitte der Arena kommen und dabei von Herzen laut ihre Lieblingshits wie „Ich lieb‘ dich (egal wie das klingt)“, „Ein graues Haar“ und natürlich „Abenteuerland“ schmettern können.