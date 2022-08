Hund in Gelsenkirchen: Mega-News für Halter – DAS soll bald möglich sein

Gute Nachrichten für alle Hunde und ihre Halter in Gelsenkirchen!

Während der Corona-Pandemie haben sich deutlich mehr Menschen einen Hund zugelegt. Doch nicht in allen Städten und Gemeinden haben die Halter gute Möglichkeiten für eine Gassirunde. In Gelsenkirchen soll die Situation nun verbessert werden, zumindest wenn es nach einer Politikerin und ihrer Partei geht.

Hund in Gelsenkirchen: Politikerin setzt sich DAFÜR ein

Nicht nur für Hundehalter, sondern auch für andere Bürger ist es nervig, wenn es in der Stadt keine guten Möglichkeiten zum Auslauf der Vierbeiner gibt. Offenbar ist die Situation in Gelsenkirchen-Ückendorf alles andere als optimal. Deswegen setzt sich die grüne Bezirksverordnete Mabel-Mara Platz mit ihrer Fraktion dafür ein, dass eine Hundewiese am Alten Friedhof in Ückendorf eingerichtet wird.

+++ Gelsenkirchen: Männer geraten in Treppenhaus aneinander – Streit mündet in brutaler Messerattacke +++

„Ohne Auto ist es mit einem Tier, das nicht gerne Bus und Bahn fährt, für Halterinnen aus dem Süden kaum möglich, bis zur nächsten Hundewiese zu kommen. Oft ist der Besuch dann auch eine Zeitfrage“, berichtet Platz, die selber Hunde-Besitzerin ist. Sie fahre bislang immer in den Nordsternpark, um ihren Hund frei laufen zu lassen.

Gibt es für Hunde in Gelsenkirchen und ihre Halter bald eine neue Möglichkeit? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Hund in Gelsenkirchen: Entsteht eine neue Hundewiese?

Für die Hunde-Halterin sei es sehr wichtig, dass man fußläufig eine Hundewiese erreichen kann. So ließe sich auch der Zusammenhalt in dem Bezirk stärken. „Eine Hundewiese ist ein sozialer Treffpunkt für Menschen jeder Generation, das habe ich vor allem in der Coronazeit gemerkt. Man konnte sich dort mit Abstand und Maske dennoch kurz unterhalten“, berichtet sie aus ihrer eigenen Erfahrung.

---------------

Mehr News aus Gelsenkirchen:

Hund in Gelsenkirchen: Hundehalter entdeckt SIE – er zögert keine Sekunde

Gelsenkirchen: Nach Riesen-Aufregung – „Frei.Wild“-Sänger ausgeladen

Gelsenkirchen: Toter Mann vor Kita gefunden – Leichnam war vom Fenster aus zu sehen

---------------

Die Grünen im Stadtsüden haben nun beantragt, dass einmalig 15.000 Euro in den städtischen Haushalt eingestellt werden, um das lang angedachte Projekt zu realisieren. Mit diesem Etat kann ein Teil der Grünanlage eingezäunt werden, um die Sicherheit aller zu gewährleisten,dazu kommen die Kosten zur Instandhaltung. Ob es also bald ein neues Ziel für Hunde-Halter im Süden von Gelsenkirchen für ihre Gassirunden gibt, bleibt aber abzuwarten. (gb)