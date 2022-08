2021 ist die Kriminalität zum sechsten Mal in Folge gesunken. Hat die Polizei immer weniger zu tun?

Gelsenkirchen: Männer geraten in Treppenhaus aneinander – Streit mündet in brutaler Messerattacke

Gelsenkirchen. Heftiger Streit in Gelsenkirchen!

Am Montag sind in Gelsenkirchen zwei ältere Männer aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung endete damit, dass der eine dem anderen aus Wut ein Messer in den Körper rammte und dann floh.

Gelsenkirchen: Streit zwischen Männern eskaliert – 52-Jähriger schwer verletzt

Zur Mittagszeit gegen 13.15 Uhr war zwischen einem 67-jährigen Gelsenkirchener und einem 52-jährigen Düsseldorfer ein Streit ausgebrochen. In einem Mehrfamilienhaus in Bulmke-Hüllen waren die zwei Streithähne aneinandergeraten, als der Ältere plötzlich ein Messer zückte.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Der Gelsenkirchener verletzte den Düsseldorfer mit der Waffe und flüchtete dann sofort vom Tatort. Vor dem Eintreffen der Polizei war er bereits von dannen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

Doch schon am nächsten Tag stellte sich der 67-Jährige tatsächlich der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte daraufhin einen Antrag auf Untersuchungshaft, dem stattgegeben wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen jedoch noch nicht abgeschlossen. (mbo)