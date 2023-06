Gelsenkirchen: Mann meckert über Waschstraße – plötzlich schießt ihm ein Mitarbeiter gegen den Kopf

Sein Autodach war ihm nicht sauber genug – deshalb landete er im Krankenhaus: Der Streit zwischen einem Autofahrer und einem Waschstraßen-Mitarbeiter in Gelsenkirchen eskalierte völlig.

Bei einem Streit in einer Waschstraße in Gelsenkirchen wurde ein Autofahrer mit einem Wasserstrahl schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 47-Jährige am Montagnachmittag (5. Juni) nach dem Waschvorgang über Dreck-Reste auf seinem Autodach beschwert.

Gelsenkirchen: Mann nach Waschstraßen-Streit schwer verletzt

Und das sollte er bitter bereuen: Die darauffolgende Auseinandersetzung mit einem 41-jährigen Mitarbeiter schaukelte sich hoch – so hoch, dass der Angestellte den Kunden mit dem Strahl eines Hochdruckreinigers beschoss! Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde der 47-Jährige „im Bereich des Kopfes getroffen“. Weitere Details zu der Verletzung ist nicht bekannt. Der Gelsenkirchener wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 41-jährigen Mann aus Gladbeck wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet. (mit dpa)