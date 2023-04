Verkaufsoffener Sonntag in Gelsenkirchen: Polizeieinsatz bei Galeria Karstadt Kaufhof – Staatsanwaltschaft muss einschreiten

In letzter Zeit folgte im Zusammenhang mit der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und auch die Geschehnisse am verkaufsoffenen Sonntag (2. April) in Gelsenkirchen werfen einen dunklen Schatten auf das Modehaus.

Denn bei Galeria Karstadt Kaufhof in Gelsenkirchen kam es zu einem Polizeieinsatz. Die Beamten mussten drei Shoppinglustigen nochmal die Kaufhausregeln erklären.

Verkaufsoffener Sonntag in Gelsenkirchen: Polizei schnappt Diebe

Verkaufsoffene Sonntage dienen dazu, damit arbeitende Menschen entspannt in der Innenstadt shoppen gehen können. Zudem spült es zusätzliches Geld in die Kassen der Geschäfte ein. Doch für die ausgewählte Ware zu zahlen, daran dachten drei Personen am Sonntag offenbar nicht.

Ein Ladendetektiv erwischte die drei mutmaßlichen Täter bei Galeria Kaufhof Karstadt auf frischer Tat beim Klauen. Der Kaufhaus-Mitarbeiter beobachtete, wie diese gemeinsam größere Mengen Parfüm entwendeten. Sofort wurde die Polizei hinzugerufen.

Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Die Beamten stellten die Tatverdächtigen zur Rede und entdeckten bei ihnen das Diebesgut. Da alle drei Tatverdächtigen aktuell nur eine Unterkunft in einem Hotel haben, wurden sie festgenommen. Durch die Kriminalpolizei werden in diesem Zusammenhang weitere Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchgeführt.

Viele weitere Gelegenheiten werden die Diebe voraussichtlich auch nicht mehr bekommen. Denn schon im Juni 2023 wird die Filiale an der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen schließen (hier mehr dazu). Sie ist nur eine von vielen Galeria Karstadt Kaufhof Geschäften, die aufgrund der Insolvenz des Unternehmens dicht machen müssen.