Gelsenkirchen: Heftige Vorfälle bei 90er-Party in der Veltins-Arena – ein Übeltäter ist kein Unbekannter

Hässliche Szenen in Gelsenkirchen bei „Die 90er live auf Schalke“ am Samstagabend (25. März). Eigentlich feierten 32.000 Menschen bei dem Mega-Event in der Veltins-Arena zwischen 13 und 23 Uhr eine ausgelassene Party. Doch der ein oder andere sollte dabei auch gewaltig über die Strenge schlagen.

Die Anreise lief aus Sicht der Polizei Gelsenkirchen noch ohne Zwischenfälle. Während des Events mussten die Beamten jedoch mehrfach dazwischengehen. Die Bilanz: 22 Strafanzeigen. Acht Besucher führten die Einsatzkräfte ab. Einer von ihnen war kein Unbekannter.

Gelsenkirchen: Üble Vorfälle bei 90-er Party

Nach Angaben der Polizei kam es immer höherem Pegel der Gäste in der Veltins Arena zu zahlreichen Auseinandersetzungen. Viele der Streitigkeiten konnten die Beamten durch schnelles Eingreifen vorzeitig beenden. Einige Besucher kassierten dennoch Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzungen.

Einige Gäste kamen in Gewahrsam, weil sie sich gegen die Beamten wehrten oder randalierten. „In einem Fall kam es vor den Augen der Beamten, die gerade wegen eines anderen Delikts im Einsatz waren, zu einer weiteren Schlägerei“, teilte die Polizei Gelsenkirchen mit. Dabei schlug ein Mann wie wild auf einen Ordner ein. Die Beamten gingen dazwischen und fixierten den Tatverdächtigen unter erheblicher Gegenwehr.

Oliver Petszokat (Oli P.) und Co. heizten die Stimmung in der Veltins-Arena auf. Foto: IMAGO / Panama Pictures

Diese Acts luden unter anderem zur Zeitreise in die 1990er auf Schalke ein:

ATC (Around the World),

(Around the World), Reel2 Reel (I Like To Move It),

(I Like To Move It), No Mercy (Where Do You Go),

(Where Do You Go), Double You (Please Don´t Go),

(Please Don´t Go), C+C Music Factory (Gonna Make You Sweat – Everybody Dance Now),

(Gonna Make You Sweat – Everybody Dance Now), East 17 (It´s Alright),

(It´s Alright), Oli. P (Flugzeuge im Bauch),

(Flugzeuge im Bauch), Lutricia McNeal (Stranded),

(Stranded), Mr. President (Coco Jamboo),

(Coco Jamboo), Culture Beat (Mr Vain)

(Mr Vain) Aqua (Barbie Girl)

Als die Polizisten seine Personalien überprüften stellten sie fest, dass er unter Kollegen kein Unbekannter war. So lag gegen den brutalen Mann bereits ein Haftbefehl vor. Von der Party ging es für ihn also direkt hinter Gitter.

Sexuelle Übergriffe auf Schalke

Außerdem haben zwei Frauen schwere Vorwürfe erhoben. Sie gaben an, in der Menge belästigt worden zu sein. Die Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts sexueller Übergriffe aufgenommen.

Ein Unbekannter schlug auch nach dem Event in der Veltins-Arena über die Strenge. So wurde ein schwerer Müllsack von einer Brücke auf den Stan Libuda Weg auf ein Auto geschleudert. Die Beamten ermitteln in diesem Fall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Im vergangenen Jahr kam es zu einer Panne bei der 90-er Party auf Schalke (mehr hier).