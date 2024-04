Galeria Karstadt Kaufhof: Nächstes Beben! 16 Filialen sollen dicht gemacht werden

Nächster Paukenschlag bei Galeria Karstadt Kaufhof! Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern will 16 seiner 92 Warenhäuser schließen.

Das erfuhr die dpa aus Unternehmerkreisen. Details zu den betroffenen Standorten sollen am Samstag (27. April) bekannt gegeben werden.

Galeria Karstadt Kaufhof soll 16 Filialen schließen

Mehrfach stand das Schicksal von Galeria Karstadt Kaufhof schon auf der Kippe. Im Januar wurde der bereits dritte Insolvenzantrag innerhalb von drei Jahren gestellt. Als Grund für die schwierige Lage nannte Galeria-Chef Olivier Van den Bossche damals unter anderem die Insolvenzen der Signa-Gruppe des bisherigen Eigentümers Rene Benko.

+++ Bürgergeld durchgefallen: Jobcenter-Mitarbeiter haben die Nase gestrichen voll +++

Doch selbst nach drei Insolvenzverfahren konnte die Zerschlagung noch abgewendet werden, da neue Eigentümer gefunden wurden. Der Unternehmer Bernd Beetz und der US-Investor Richard Baker wollen voraussichtlich mehr als 70 der 92 Filialen fortführen. Bedeutet im Umkehrschluss jedoch auch, dass nicht alle Filialen gerettet werden können. Neuesten Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge, droht 16 Filialen die Schließung.

Sind DIESE Standorte betroffen?

Rund 12 800 Menschen beschäftigt das Unternehmen, etwa 11. 400 Mitarbeiter würden demnach ihren Job behalten. 1400 müssten sich eine neue Stelle suchen, so hieß es. Zuletzt hatte Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus bereits angekündigt, dass in der Konzernzentrale in Essen die Hälfte der 900 Arbeitsplätze abgebaut werden soll.

Noch mehr News:

Welche 16 Filialen betroffen sind und wie der genaue Zeitplan aussieht, das will Denkhaus am Samstag bekanntgeben. Doch der „Welt“ liegt eigenen Angaben zufolge bereits eine Liste mit allen 16 Standorten vor.

Demnach drohe folgenden Filialen das Aus:

Aachen

Aschaffenburg

Bonn (Münsterplatz)

Düsseldorf (Königsallee)

Freiburg

Hannover

Heilbronn

Köln (Hohe Straße)

Mannheim

München (Rotkreuzplatz)

Münster

Saarbrücken

Stuttgart (Königstraße)

Trier

Ulm

Würzburg

Am Samstag wissen wohl alle Betroffenen mehr. Insolvenzverwalter Denkhaus will zudem bis Ende April den Insolvenzplan für den Eigentümerwechsel vorlegen. Dazu findet am 28. Mai in der Messe Essen ein Treffen der Gläubiger statt, um darüber abzustimmen. Rechtskräftig ist der Plan erst, wenn die Gläubigerversammlung sowie das Gericht grünes Licht geben. Denkhaus beabsichtigt, Galeria Karstadt Kaufhof bis Ende Juli an die neuen Eigner zu übergeben. (mit dpa)