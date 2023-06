Neues Highlight in Gelsenkirchen. Auf den Schienen der Stadt ist jetzt eine Straßenbahn in ganz neuem Design unterwegs. Dabei handelt es sich um eine Bahn der Bogestra im Desgin der Europameisterschaft 2024. Damit will das Verkehrsunternehmen gemeinsam mit der Gastgeberstadt auf das Fußballturniert im eigenen Land einstimmen.

Am Donnerstag (23. Juni) hatte die neue Straßenbahn im Fußball-Look ihre Jungfernfahrt. Mit dabei Schalke-Legende Gerald Asamoah. Als die erste Durchsage ertönte, brach beherztes Lachen aus.

Gelsenkirchen: Besondere Straßenbahn-Durchsagen

Am Dienstag erst empfing die deutsche Nationalmannschaft in einem Testspiel Kolumbien in der Veltins-Arena auf Schalke. Zwar trübte das Ergebnis (0:2) die Stimmung (mehr hier). Doch Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge ist sich sicher: Ein Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land, sei Gelsenkirchen bereits im EM-Fieber: „Und ab heute wird das noch einmal deutlich sichtbarer mit der EURO-Straßenbahn, die natürlich auf der Linie der 302 verkehren wird.“

„Football is our language“, so lautet die Botschaft, die auf der Bahn zu lesen ist. Drinnen wartet auf die Fahrgäste eine echte Überraschung. Denn die Haltestellen-Durchsagen stammen von Ex-Schalke-Star Gerald Asamoah. „Mir hat das richtig Spaß gemacht, beim Einsprechen der Haltestellen eine gedankliche Fahrt durch Gelsenkirchen zu machen. Die Schalker Meile hatte ich sofort vor Augen!“, erklärte der ehemalige Nationalspieler und weiter: „Ich bin mir sicher, die Gelsenkirchener werden viel Spaß an der EURO-Straßenbahn haben. “

Gerald Asamoah nicht nur in der EURO-Bahn zu hören

Gerald Asamoah freut sich das Turnier als Gelsenkirchener EM-Botschafter ganz anders erleben zu können als in seiner aktiven Prodi-Zeit: „Vom Sommermärchen 2006 hatte ich als Spieler damals ja gar nichts mitbekommen, wir waren immer im Hotel und nie in den Städten. Deshalb freue ich mich jetzt schon umso mehr, diese Stimmung auch einmal hautnah in Gelsenkirchen miterleben zu dürfen.“

Um in den Genuss der besonderen Ansagen zu kommen, musst du übrigens nicht auf die neue Bogestra-Bahn im EURO-Design warten. Denn die Stimme von Gerald Asamoah wird nach Angaben der Stadt in allen Fahrzeugen der 302 sowie in den Bussen entlang der Strecke ertönen.