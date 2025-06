Rock Hard gibt Änderung bekannt – „Achtung, wichtige Infos!“

Vom 6. bis zum 8. Juni 2025 ist es endlich wieder so weit und das Rock Hard-Festival in Gelsenkirchen geht in die nächste Runde. Hardrock- und Metal-Fans aus dem Ruhrgebiet können es kaum abwarten, bis die Künstler wieder die Luft zerreißen.

Das Rock Hard-Festival im Amphitheater in Gelsenkirchen erschallt auch in diesem Jahr wieder mit seinen lautstarken Überraschungen durch die Stadt. Das Festival wirbt mit Auftritten echter Rock- und Metal-Legenden, die die Erde zum Beben bringen werden. Anstatt „20-minütigen Alibiauftritten“ steht das Musik-Festival für längere Spielzeiten der handverlesenen Künstler sowie knallharte Überraschungen. Eine wichtige Ankündigung müssen Besucher allerdings beachten.

Rock Hard 2025: Wichtige Änderung

Ein ganz besonderes Highlight auf dem Rock Hard-Festival ist das Line-up. Echte Szenengrößen, aber auch eine Reihe weiterer Bands stehen auf dem Programm und verwandelt das Gelände in ein Meer aus Rock- und Metal-Musik. Besucher können sich unter anderem auf Dool, Nile oder die Dirkschneider-Show mit dem „Balls to the wall“- Set freuen.

Eine wichtige Änderung müssen Besucher nun allerdings beachten. Zwar findet das Festival traditionell im Amphitheater Gelsenkirchen statt, aber der Campingplatz wurde verlegt. „Der ist jetzt direkt gegenüber vom Haupteingang und dürfte eine ähnlich entspannte Atmosphäre bieten“, erklärt Hacky von Rock Hard in einem Facebook-Beitrag.

Hier sollen Besucher parken

Der Website ist außerdem der Lageplan für die Festival-Anfahrt zu entnehmen: „Achtung! Wichtige Anreise Infos“, heißt es hier. „Da direkt am Amphitheater lediglich eine begrenzte Anzahl an Parkflächen zur Verfügung stehen, bitten wir euch auch das Parkhaus Nordsternpark (P1) zu nutzen“. Vom Parkhaus aus läufst du ca. zehn bis 15 Minuten zum Amphitheater hin.

Wenn du mit Bus oder Bahn anreisen willst, kannst du ganz einfach und ohne Umstieg mit der Linie 383 vom Gelsenkirchen Hauptbahnhof bis zum Amphitheater (Haltestelle Krokuswinkel) fahren. Auch Fahrradständer gibt es auf dem Parkplatz direkt am Theater vor dem Zugang zum Nordsternpark.