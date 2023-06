Na, wer hat sich denn diesen Plan ausgedacht? Die Bogestra aus Bochum und Gelsenkirchen verändert ihr Bus- und Bahnangebot. Betroffen sind die Städte Bochum und Gelsenkirchen, logisch. Doch auch in anderen Städten gibt es Veränderungen am Fahrplan. Für Pendler könnte es dabei richtig eng werden.

Schon ab Sonntag (11. Juni) ist der neue Fahrplan in Bochum und Gelsenkirchen gültig. Die Bogestra will laut eigener Aussage „mehr Pünktlichkeit“ erreichen, um „Fahrpläne zu harmonisieren und so leichter merkbar zu machen sowie um Anschlüsse zu verbessern.“ Zudem will sie das Gewerbegebiet in Bochum-Wattenscheid erschließen.

Bochum und Gelsenkirchen: Bogestra schraubt an Fahrplan – für Pendler wird es eng

Dabei sollten die Änderungen Verbesserungen für Pendler mitbringen. Von insgesamt 16 Bochumer Linien ändern sich bei 15 die Abfahrtszeiten. Konkret betroffen sind die Linien 302, 305/310, 336/339, 344/346, 355, 356, 357, 363, 364, 376, 378 und 379. Die Bogestra selbst spricht von „geringfügigen“ Veränderungen der Abfahrtszeiten. Bei der Linie 336/339 heißt das konkret, dass „montags bis freitags tagsüber bis ca. fünf Minuten und samstags tagsüber um jeweils mehr als zehn Minuten“ die Abfahrtszeit geändert wird.

Busse der Linie 357 in Richtung „Am Ruhrort“ dagegen fahren „bis zu fünf Minuten später und in Richtung Scharpenseelstraße bis zu zwei Minuten früher“ ab. Fahrgäste aus Bochum sollten die neuen Abfahrtszeiten über die Bogestra-App „Mutti“ oder im Internet überprüfen. Klar ist: Für Pendler wird es wegen der kurzen Umsteigezeit ziemlich eng.

Haltestelle wird umbenannt – auch Schüler müssen sich umstellen

Neben den neuen Abfahrtszeiten in Bochum kommt auch eine neue Route auf Pendler zu. Die Busse der Linie 363 aus Essen, die ab Sonntag ein paar Minuten früher abfahren, halten jetzt auch zwei Jahre auf Probe am Gewerbegebiet Hansastraße. Die Haltestelle „Havkenscheider Straße“ der Buslinie 358 in Bochum-Laer wird übrigens in Fritz-Bauer-Forum umbenannt. Kein Grund zur Sorge also!

Auch Schüler müssen sich umstellen. Die Schulbusse fahren im gesamten Bogestra-Gebiet teilweise zu anderen Zeiten ab. Für Pendler, die durch das östliche und nördliche Ruhrgebiet reisen, gibt es eine gute Nachricht: Der RE41 von Bochum über Recklinghausen und Haltern am See wird kommen. Allerdings wohl erst Ende Dezember…