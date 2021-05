Gelsenkirchen: Unfassbar! Jugendliche rauben Kinder aus – DIESES Detail schockiert wirklich

Schockierende Tat in Gelsenkirchen.

Was für eine unfassbare Tat in Gelsenkirchen!

Welch ein brutaler Überfall in Gelsenkirchen. Und ein Detail macht dabei ganz besonders sprachlos…

Die Polizei Gelsenkirchen hofft auf Hinweise. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Political-Moments

Gelsenkirchen: Jugendliche rauben Kinder aus

Eigentlich sollten Kinder und Jugendliche mit ihren Altersgenossen Spaß haben, friedlich zusammen spielen oder sich zu gemeinsamen Aktivitäten verabreden.

-----------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

-----------------

Doch einige Jugendliche haben offenbar einen ganz anderen Zeitvertreib – und der könnte erschreckender kaum sein.

Gelsenkirchen: Nur der Haupttäter kann näher beschrieben werden

Zwei 12-Jährige wurden in den Abendstunden am Sonntag auf der Straße mit ihren Rädern gestoppt, geschlagen und zur Herausgabe ihrer Geldbörsen gezwungen. Das erschreckende Detail: Die jugendlichen Täter waren insgesamt sechs bis acht Leute!

----------------

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Brandanschlag auf türkischen Supermarkt! Verdächtiger wird gefilmt

Gelsenkirchen: Nach Judenhass-Demo – Polizei fahndet nach Teilnehmern

Bochum und Gelsenkirchen: Diese Corona-Regeln musst du ab Montag beachten

----------------

Die Jugendlichen konnten flüchten. Aus der Gruppe kann lediglich der Haupttäter näher beschrieben werden: Er ist circa 15 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und laut Polizei vermutlich südosteuropäischer Herkunft. Bei der Tat trug er eine auffällige, stahlblaue Daunenjacke.

Schockierende Tat in Gelsenkirchen. Foto: Henning Kaiser / dpa

+++ Solingen: Nach Fünffach-Mord an Kindern – Anklage offenbart DIESE Horror-Details +++

Hinweise auf die Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (cf)

Essen: Mann sticht zu

Ebenfalls ein schockierender Kriminalfall aus dem Ruhrgebiet: In Essen eskalierte ein Familienstreit so richtig - ein Mann stach zu! Was genau da los war, erfährst du >>> hier.