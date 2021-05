Gelsenkirchen: Brandanschlag auf türkischen Supermarkt! Verdächtiger wird gefilmt

In Gelsenkirchen brannte es in einem türkischen Supermarkt. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Unfassbarer Vorfall Gelsenkirchen!

Am frühen Montagmorgen hat ein bislang Unbekannter einen Brandanschlag auf das Geschäft in der Bochumer Straße in Gelsenkirchen verübt.

Gelsenkirchen: Brandanschlag auf Supermarkt – der Schock sitzt tief

Eine komplett in schwarz gekleidete Person soll zunächst um kurz vor 2 Uhr in der Nacht in das Geschäft eingebrochen sein und mehrere Gegenstände hineingeworfen haben.

Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um Brandbeschleuniger.

Gelsenkirchen: Unbekannter flüchtet

Kurz darauf legte der Unbekannte ein Feuer. Der Brandbeschleuniger sorgte dafür, dass die Flammen sich rasch in dem Laden ausbreiteten. Der bislang unbekannte Täter flüchtete in Richtung Süden.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten die Flammen bereits deutliche Spuren hinterlassen: „Die Schaufensterscheibe war bereits geborsten und der Rauch drohte in die darüber befindlichen Wohnungen zu ziehen“, berichten die Einsatzkräfte.

Ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnungen über dem Geschäft habe man zum Glück noch rechtzeitig verhindern können. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, laut Polizei sei allerdings ein hoher Sachschaden entstanden.

Gelsenkirchen: Schock bei den Betreibern des Supermarkts

Bei den Inhabern des Supermarkts sitzt der Schock unterdessen tief: „Wir sind fassungslos“, sagte Betreiberin Nurgül Erdem der „WAZ“ nach dem Brandanschlag.

Der Unbekannte habe mit der Aktion die Gesundheit und das Leben der Anwohner gefährdet, die in den oberen Stockwerken wohnen. „Unglaublich, was der Brandstifter in Kauf genommen hat.“

Die Aufräumarbeiten vor Ort dauern an. Ein Brandsachverständiger ermittelt nun. Das Motiv des Brandanschlags stand am Montag noch nicht fest. „Derzeit ermitteln wir in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dieser Redaktion. Man werte Bilder der Überwachungskameras aus.

Auch am Samstag gibt es noch keine neuen Erkenntnisse zu dem Brandanschlag in Gelsenkirchen, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN mitteilt.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen – hast du etwas gesehen?

Die Polizei sucht außerdem nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Kannst du den Beamten weiterhelfen? Hinweise kannst du über die Telefonnummer 0209 365 7112 an das Kriminalkommissariat 11 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240 mitteilen. (vh)

