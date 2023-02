Gelsenkirchen: Niedlicher Vierbeiner begibt sich in Lebensgefahr – Polizisten müssen eingreifen

Normalerweise werden die Beamten der Polizei gerufen, um Verbrechern nachzugehen, Konflikte zu lösen oder für Recht und Ordnung zu sorgen. Hin und wieder profitieren aber auch niedliche Vierbeiner von aufmerksamen Polizisten. In Gelsenkirchen hat ein kleines Kätzchen nun die Hilfe der Beamten benötigt.

Rein zufällig kreuzte das hilflose Tier den Weg der Polizisten aus Gelsenkirchen. Diese zögerten keinen Moment, griffen zu ungewöhnlichen Mitteln und ernteten dafür viel Dankbarkeit.

Gelsenkirchen: Katze kuschelt sich in Polizeimütze

„Ein wohlig warmes Plätzchen hat eine kleine Katze heute Morgen zeitweise in einer Polizei-Mütze gefunden“, schreibt die Polizei Gelsenkirchen in den sozialen Netzwerken und teilt das Foto eines verängstigten kleinen Kätzchens in einer blauen Polizeimütze.

Gegen 11.00 Uhr am Freitag (2. Februar) sei die Katze den Einsatzkräften an der Bismarkstraße Ecke Klarastraße über den Weg gelaufen. Verängstigt sei das kleine Fellknäuel einfach über die Straße geflitzt und dabei beinahe von einem Auto erfasst worden. Erschrocken habe es sich dann im Radkasten eines anderen Autos versteckt.

Die Polizisten hätten schnell entschieden: Für eine kleine Katze sei das „kein guter Ort zum Verweilen“. Sie befreiten den Vierbeiner aus dem Versteck und brachten es unverletzt ins Tierheim. Um das Tier sicher zu transportieren, nutzten sie die Dienstmütze eines er Polizisten. Wie das Foto zeigt, schien sich die Katze in der Mütze sehr wohl gefühlt zu haben.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Besitzer

„Durfte das süße Fellknäul die Dienstmütze als Kuschelplatz behalten?“ fragt eine Frau auf Facebook beim Anblick der Aufnahme. „Die Mütze war leider nur ein zwischenzeitlicher Kuschelplatz – jetzt hat sie sicher ein richtiges Körbchen“, versichert die Polizei Gelsenkirchen.

Andere User auf Facebook sind ebenfalls entzückt. In zahlreichen Kommentaren drücken sie ihre Dankbarkeit dafür aus, dass sich die Beamten der kleinen angenommen haben. Nun bleibt nur noch die Frage, wem die kleine weiße Katze entlaufen ist. Die Polizei ist dankbar für Hinweise und drückt die Daumen, dass sich die Besitzer schnell melden.