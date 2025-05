Nietzard fühlt sich im Recht: „Nicht jeder einzelne Polizist ist ein Schwein“

Jette Nietzard, Co-Chefin der Grünen Jugend, löste mit einem Instagram-Post in einem „ACAB“-Pulli („All Cops Are Bastards“) heftige Kritik aus – auch aus ihrer eigenen Partei. Sie lehnt jedoch vehement einen Rücktritt oder eine Entschuldigung ab.

„Mich zu entschuldigen, fände ich übertrieben“, so Nietzard von sich selbst überzeugt im Interview mit dem „Stern“. Auch einen Rücktritt sieht sie nicht als nötig an. „Ich bin bis Oktober gewählt und habe bis dahin einen Jugendverband zu führen. Das werde ich auch tun.“

+++ Auch spannend: Jette Nietzard „ist bei uns falsch“ – Parteidruck auf Grüne wächst +++

Anti-Polizei-Pullover: Nietzard verteidigt sich

Die 26-Jährige gab in dem „Stern“-Gespräch an, sie habe mit der Instagram-Story primär eine „lustige“ Aktion im Sinn gehabt, sei aber offen für Diskussionen. „Jetzt, wo die Aufregung da ist, will ich gerne über meine systemische Kritik an der Polizei sprechen.“ Zwar sei „nicht jeder einzelne Polizist ein Schwein“. Sie weist aber auf Ängste von Minderheiten und Frauen in Bezug auf die Polizei hin.

„Viele Menschen, die nicht weiß sind, haben Angst, wenn ein Polizeiwagen vorbeifährt; und nicht mal jede zehnte Frau, die sexuelle Gewalt erfährt, erstattet Anzeige, weil sie Angst hat, dass ihr nicht geglaubt wird. Diese Menschen haben Angst vor einem Staat, der sie schützen soll“, behauptete Nietzard.

„Ich habe noch andere Pullis im Schrank“

Die junge Grüne übte in dem Interview zudem scharfe Kritik an ihrer Partei. Sie erklärte, „der Kurs der Mitte“ sei gescheitert. Weiterhin warte sie allerdings auf eine Reflexion innerhalb der Partei nach der Wahlniederlage im Februar. Nietzard wolle die Grünen wieder linker machen.

Weitere Nachrichten für dich:

Indirekt kündigte sie im Interview schon die nächsten Aufreger und Provokationen an: „Ich habe noch ein paar andere Pullis im Schrank, Sie dürfen also gespannt sein, über welche Botschaften wir noch diskutieren.“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.