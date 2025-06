Mallorca: Strandbesucher fallen aus allen Wolken – „Das ist ja ekelhaft“

Langsam, aber sicher wird es Sommer auf Mallorca. Die Temperaturen steigen und die Strände auf der Sonneninsel füllen sich. An der Playa de Palma machen es sich immer mehr Urlauber im Sand gemütlich und genießen die Sonnenstrahlen in vollen Zügen.

Der ein oder andere nimmt dabei das Angebot der Strandverkäufer in Anspruch und gönnt sich einen Cocktail am Strand. Doch wissen die Mallorca-Urlauber, was sie da eigentlich trinken? Unsere Redaktion hat einige Strandbesucher mit einem Video konfrontiert, welches die Zubereitung einiger Kaltgetränke zeigt – die Reaktionen sprechen Bände.

Mallorca: Urlauber über Cocktails an der Playa

Von eisgekühlter Sangria über Mojitos bis hin zu Piña Colada: Die Verkäufer an der Playa de Palma bieten den Strandbesuchern die volle Bandbreite an Cocktails. Sieben Euro kostet ein Plastikbecher, wie unsere Redaktion von Urlaubern erfahren hat. Doch wie schmecken die Getränke?

„Der Mojito war in Ordnung. Der Alkohol hat nur gefehlt. Ist also super für alle, die es ein bisschen leichter mögen“, erzählt uns eine deutsche Urlauberin. Die sieben Euro war der Cocktail ihren Angaben nach durchaus wert. Ein anderer Strandbesucher sagt: „Die Sangria war echt wässrig. Also nochmal würde ich die nicht kaufen.“

Was beide scheinbar nicht wissen: Die Getränke werden teils unter unhygienischen Umständen zusammen gemischt. Ein Video auf Instagram zeigt, wie ein Verkäufer den Drink in einem Vorhof direkt auf dem Boden zubereitet (wir berichteten). Unsere Redaktion konfrontiert die Strandbesucher mit den Szenen.

Mallorca-Urlauber mit deutlicher Reaktion

Beim Betrachten des Videos verzieht die deutsche Urlauberin das Gesicht. „Das ist ja ekelhaft. Ich meine, dass die nicht frisch an einer Bar gemischt werden, war mir irgendwie klar. Aber damit hab ich jetzt nicht gerechnet“, erzählt sie gegenüber unserer Redaktion.

Der Mann, der die Sangria getrunken hat, reagiert ebenfalls überrascht. „Jetzt weiß ich auch, warum das Zeug nicht geschmeckt hat. Dafür sieben Euro zu verlangen, ist echt ein bisschen übertrieben“, lautet sein Fazit.