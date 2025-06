Katze aus NRW landet bei der Polizei – dann geht alles ganz schnell

Kleine Katze, großes Abenteuer! Was dieses Fellnknäuel erlebt hat, ist unglaublich. In den Tierheimen in NRW gibt es tagtäglich unglaubliche Tier-Geschichten, die die Mitarbeiter live miterleben. Doch das Abenteuer dieser kleinen Katze sorgte für so ein Auf und Ab der Gefühle, dass die Pfleger sich wohl noch lange an sie erinnern werden.

Diesen Tag wird auch die kleine Katze aus NRW wohl noch lange im Gedächtnis haben. Die Mieze besuchte erst die Polizei, dann nahm die Feuerwehr sie mit, von der sie schließlich ins Tierheim gebracht wurde. Doch auch dort blieb sie nicht lange…

Kleine Katze aus NRW hat großes Abenteuer hinter sich

In einem Facebook-Beitrag berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück von dem unglaublichen Abenteuer der Mieze. Auf dem Foto ist die kleine Katze abgebildet, die gerade mal so in die Hände der Mitarbeiterin passt und müde in die Kamera schaut. „Diese Handvoll Kater hat gestern ein riesengroßes Abenteuer erlebt“, heißt es in dem Post.

„Gestern Morgen wurde er als Fundtier bei einer Polizeiwache abgegeben“, beginnt das Tierheim mit der Geschichte des kleinen Katers. Bei der Polizei angekommen, holte schließlich die Feuerwehr die Katze „mit ihrem riesengroßen Tiertransporter“ ab und brachte die Mieze ins Tierheim Köln-Dellbrück. Wie immer, wenn ein Neuzugang ins Tierheim kommt, stellt sich dann natürlich die Frage: Was nun?

Es dauerte keine Stunde

Doch gerade im Tierheim angekommen, hatte eine Mitarbeiterin die zündende Idee: „Während wir ihm ein Bettchen einrichteten, kam eine Kollegin mit dem Tipp, dass eine Tierarzthelferin gerade dringend eine Babykatze suche, da sie gerade ein einzelnes mutterloses Kitten aufzog. Die Verbindung war schnell hergestellt und keine Stunde später war der Winzling schon wieder auf der Reise – dieses Mal zu seiner neuen Pflegemama“, berichtet das Tierheim stolz. Was für ein schnelles Handeln!

Sowohl Tierheim als auch die Facebook-Follower sind überglücklich, dass der Kater so schnell ein neues Zuhause gefunden hat. „Wir freuen uns wie Bolle, dass er jetzt Katzengesellschaft hat, denn es ist immer super traurig, wenn so ein Winzling, der schon keine Mama mehr hat, keine Geschwister zum Kuscheln hat“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück. „So ein Netzwerk, wie das Eure, ist Gold wert“, stimmt ein Nutzer zu. Die User hoffen, dass die beiden Katzen bald vielleicht sogar zusammen vermittelt werden können.