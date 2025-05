Mallorca: Ekel-Masche an der Playa aufgedeckt! „Ich bin schockiert“

Wer auf Mallorca am Strand liegt, kommt fast nicht drumherum, von einem Straßenhändler angesprochen zu werden. Egal, ob Sonnenhüte, Massagen oder Flechtfrisuren – Urlauber können am Strand auf ein riesiges Angebot von Dienstleistungen zurückgreifen.

Verkauft werden auch eisgekühlte Mojitos, Piña Coladas oder Becher mit Sangria, getoppt mit Zitronen- und Orangen-Scheiben für einen günstigen Preis. Doch was nach einem erfrischenden Urlaubsdrink aussieht, sorgt jetzt für Empörung unter Touristen sowie Einheimischen.

Mallorca: SO entstehen die Strand-Cocktails wirklich

Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt nun, unter welchen Bedingungen diese Getränke offenbar teilweise zubereitet werden. Der Clip, der von deutschen Urlaubern aufgenommen wurde, zeigt einen Straßenhändler an einer Straßenecke unweit der Playa de Palma. Dort hockt er auf einer kleinen Terrasse und mischt alkoholische Getränke direkt auf dem Boden.

Zu sehen sind große, durchsichtige Kanister mit gelben und braunen Flüssigkeiten, die der Verkäufer ungekühlt im Schatten lagert. Die Drinks kippt er dann in große Plastikbecher, schüttet ein paar Eiswürfel rein und dekoriert das ganze mit frischem Obst.

Urlauber über Ekel-Masche schockiert

Auf Instagram verbreitete sich das Video schnell. Unter dem Beitrag sammelten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Kommentare – viele davon kritisch. Nutzer bemängeln vor allem die fehlenden Hygienemaßnahmen. „Ich bin schockiert. Das ist wirklich ekelhaft“, schreibt eine Frau. Andere kommentieren den Clip sarkastisch: „Was haben die Leute denn gedacht? Dass die Getränke in einem Premium-Cocktail-Laden gemischt werden?“

An der Playa de Palma auf Mallorca sind solche Szenen nicht neu. Gerade in der Hochsaison versuchen zahlreiche mobile Händler, mit selbst gemischten Cocktails Geschäfte zu machen. Zielgruppe sind in erster Linie Touristen, die spontan und günstig etwas trinken wollen.

Touristen wird geraten, bei der Auswahl ihrer Getränke besonders aufmerksam zu sein – vor allem, wenn diese nicht aus offiziellen Verkaufsstellen stammen.