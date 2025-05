Mallorca: Deutsche Urlauber sorgen mit Video aus Flugzeug für Entsetzen – „Geht gar nicht“

Für viele Menschen beginnt der Urlaub bereits im Flugzeug. Vor allem Ballermann-Touristen lassen es gerne mal vor Ankunft schon krachen. In den Fliegern wird dann lauthals gesungen, Alkohol getrunken und in manchen Fällen sogar gepöbelt.

In den sozialen Netzwerken kursiert aktuell ein Video, welches in einer Ryanair-Maschine aufgenommen wurde. Es zeigt Mallorca-Urlauber, die auf dem Gang tanzen und springen und sich schonmal auf ihren Aufenthalt am Ballermann einstimmen. Szenen, die nicht bei allen Betrachtern für Schmunzler sorgen.

Mallorca: Urlauber feiern lautstark im Flieger

Der Partytourismus auf Mallorca boomt seit Jahren. Millionen Deutsche reisen an den berühmt-berüchtigten Ballermann in Arenal, um dort mal so richtig abzufeiern. Für manche Urlauber beginnt der Trip dabei bereits beim Flug nach Palma de Mallorca, wie ein Video auf Facebook nun zeigt.

Mit einer Musikbox in der einen und einem Kaltgetränk in der anderen Hand feiern und singen die Touristen im Ryanair-Flieger nach Mallorca. Dabei tanzen sie auf dem Gang und animieren andere Passagiere zum Mitfeiern. Ein Mitarbeiter drängelt sich auf dem Video an den Touristen vorbei, greift zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ein. Szenen, die bei zahlreichen Facebook-Nutzern gar nicht gut ankommen.

Diskussionen um Party-Video

Sätze wie „Respektlos den anderen Fluggästen gegenüber“ oder „Geht gar nicht!“ liest man in den Kommentaren zum Video zuhauf. Viele Nutzer können nicht nachvollziehen, wieso sich Urlauber so verhalten, wie dieser Kommentar deutlich macht: „Ich frage mich ernsthaft was steckt da in den Köpfen? So dumm darf man doch eigentlich nicht sein. Ist es so schlimm zwei Stunden zu warten?“

Andere wiederum appellieren in solchen Fällen an das Personal, wie ein User schreibt: „Es gibt Menschen, die krank sind und denen man es nicht ansieht. Ich finde in Räumen, wo man nicht flüchten kann, gehört sich so ein Verhalten nicht. Das Flugpersonal sollte da durchgreifen.“