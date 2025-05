Unfassbare Szenen am Flughafen – deutscher Mallorca-Urlauber hat Waffe im Handgepäck

Tagtäglich starten hunderte Flieger aus ganz Deutschland in Richtung Mallorca. Für viele beginnt der Urlaub dabei bereits am heimischen Flughafen. Doch für einen Touristen beginnt sein Trip auf die Sonneninsel mit einem Aufreger.

Am Flughafen Memmingen kam es am Sonntag (18. Mai) zu unfassbaren Szenen. Bei der Sicherheitskontrolle entdeckten die Mitarbeiter des Airports eine Waffe im Handgepäck eines Urlaubers. Sofort wird die Polizei eingeschaltet – kurze Zeit später sitzt der Mann dann aber im Flieger.

Mallorca: Mann hat Waffe im Handgepäck

Jeder, der schonmal geflogen ist, weiß, was bei der Sicherheitskontrollen am Flughafen abgeht. Dinge wie Flüssigkeiten, Waffen oder spitze Gegenständen haben im Gepäck nichts zu suchen. Doch immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, wo Beamte genau solche Artikel aus den Koffern der Reisenden fischen.

Am Flughafen Memmingen wurde ein Mann neulich mit einem kleinen Messer erwischt, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet. Dies passiere ein- bis zweimal in der Woche, so der Polizeisprecher gegenüber dem Magazin. Die meisten hätten dabei aber keine bösen Absichten – so auch dieser Urlauber.

Mallorca: Urlauber drohen Konsequenzen

Als die Polizei den Mann am Flughafen untersuchte, schien dieser völlig überrascht davon, dass der Gegenstand sich in seinem Handgepäck befand. Die Beamten nahmen ihm das Messer ab und ließen ihn danach mit dem Ryanair-Flugzeug auf die Sonneninsel reisen. Konsequenzen muss er dennoch fürchten.

Da er gegen Luftsicherheitsgesetz verstoßen hat, muss der Mallorca-Urlauber nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Wie hoch dieses am Ende des Tages sein wird, bleibt abzuwarten.