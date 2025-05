Flughafen Mallorca reagiert auf Beschwerden – verschärfte Sicherheitsmaßnahmen nach der Landung

Für Millionen Deutsche beginnt der Mallorca-Urlaub mit dem Gang aus dem Flieger, rein in den Flughafen Palma de Mallorca. Doch aktuell sorgt der Flughafen weniger durch entspannte Urlaubsstimmung als durch Sicherheitsprobleme für Schlagzeilen.

Zunehmende Beschwerden von Reisenden und Geschäftsbetreibern haben den Betreiber und die Behörden zum Handeln gezwungen. Der Grund: eine wachsende Zahl an Obdachlosen, die sich verstärkt in den Terminals aufhält – verbunden mit einem deutlichen Anstieg von Diebstählen und unangenehmen Zwischenfällen.

Mallorca: Darauf können Touristen am Flughafen selber achten

Um dem entgegenzuwirken, sollen jetzt härtere Maßnahmen ergriffen werden. Das berichtet das Nachrichtenportal „Inselradio Mallorca“. Zusätzlich zu bereits bestehenden Maßnahmen patrouillieren verstärkt Polizeistreifen in den Ankunfts- und Abflugbereichen. Auch private Sicherheitsdienste wurden beauftragt, gezielt Gruppen zu beobachten, die sich auffällig verhalten oder verdächtigt werden, Passagiere oder Ladenbesitzer zu bestehlen.

Trotz aller Bemühungen bleibt auch die Eigenverantwortung der Reisenden ein wichtiger Punkt. Sicherheitsexperten raten daher zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

Wertsachen wie Geldbörsen, Pässe und Smartphones möglichst nah am Körper tragen, etwa in verschlossenen Innentaschen oder Bauchtaschen.

In unübersichtlichen Situationen – etwa beim Ein- oder Aussteigen aus dem Bus oder bei Menschenansammlungen im Terminal – besonders wachsam bleiben.

Koffer und Taschen niemals unbeaufsichtigt lassen – auch nicht für einen kurzen Toilettengang.

Beim Warten oder Sitzen auf Bänken empfiehlt es sich, Gepäckstücke mit einem Bein zu sichern oder den Gurt um das Handgelenk zu legen.

Auch das Auswärtige Amt weist in seinen aktuellen Reisehinweisen ausdrücklich auf die erhöhte Kleinkriminalität in Spanien hin – insbesondere in touristischen Hochburgen wie Palma de Mallorca. Dabei wird vor allem vor professionell agierenden Taschendieben gewarnt, die gezielt in Flughäfen, auf Märkten oder an Bushaltestellen unterwegs sind.

Wer die Warnhinweise ernst nimmt und sich umsichtig verhält, kann den Urlaub trotzdem sorgenfrei genießen. Die Behörden auf Mallorca arbeiten derweil weiter an langfristigen Lösungen – damit der Flughafen wieder das wird, was er sein soll: das Tor zu einer unvergesslichen Urlaubszeit.