Tierheim in NRW: Katze bei Polizei abgegeben – sofort muss die Feuerwehr ausrücken

Ob eine Katze auf dem Dach, ein einsamer Hund am Straßenrand oder Entenküken im Gully – in NRW geraten immer wieder Tiere in Not. In solchen Fällen sind die Mitarbeiter aus den Tierheimen meist schnell zur Stelle und helfen, wo sie können.

Doch diesmal war sogar ein Einsatz von Polizei und Feuerwehr nötig. Und als die Helfer schließlich in die große Transportbox blickten, waren sie sichtlich berührt. Der Inhalt ließ niemanden kalt.

Tierheim in NRW: Feuerwehr rückt aus – Schuld ist eine Katze

Eine ganze „Handvoll Kater“ wurde von der Feuerwehr in Köln-Dellbrück abgeholt. Doch das Tier war nicht etwa wie üblich am Straßenrand entdeckt worden – es wurde völlig allein und verlassen gefunden. Zunächst kam das Kätzchen zur nächsten Polizeiwache. Doch seine Reise war damit noch nicht zu Ende.

Die Feuerwehr musste anrücken, allerdings nicht, weil es brannte, sondern um die Katze abzuholen. Das Tier wurde in einem „riesengroßen Tiertransporter“ im Tierheim in NRW abgegeben. Liebevoll wurde ein kleines Bett eingerichtet, doch lange blieb das Kätzchen auch dort nicht.

Fund entzückt: „Das nenne ich Happy End“

Eine Kollegin erinnerte sich nämlich daran, dass eine Tierarzthelferin dringend eine Babykatze suchte, „da sie gerade ein einzelnes, mutterloses Kitten aufzog“. Und so ging es für den Winzling weiter – und dort war die Freude riesig!

Die Kätzchen hatten endlich jemanden zum Kuscheln. Davon sind nicht nur die Samtpfoten, sondern auch die zahlreichen User auf Facebook begeistert. So schreib eine Nutzerin: „Das nenne ich Happy End und freu mich für r den kleinen Schatz.“

Auch ein anderer meint: „Das ist sehr schön und so wichtig für sein weiteres Leben. Alles Liebe für die beiden und 1000 Dank an die Pflegemama.“