Tierheim in NRW: Vierbeiner auf Friedhof entdeckt – Feuerwehr muss eingreifen

In den Tierheimen in NRW erleben die Pfleger tagein, tagaus herzzerreißende Geschichten. Ob verwahrloste Katzen, ausgesetzte Hunde oder Kleintiere, die kein Zuhause mehr haben – all diesen Vierbeiner wollen sie ein schönes Heim auf Zeit bieten.

Hier und da gibt es aber auch Fund-Geschichten, die wirklich unter die Haut gehen. Denn nicht immer werden die Tierheime in NRW direkt aufgesucht. Viele Fellnasen werden nämlich meist ausgesetzt. Die kleinen Vierbeiner in dieser Geschichte hatten dabei Glück im Unglück.

Tierheim in NRW: Diese Vierbeiner hatten Glück!

Wie das Tierheim in Düsseldorf nun in einem Facebook-Post mitteilt, wurden erst kürzlich zwei Hasen in einer brenzlichen Situation gefunden. „Letzte Woche Freitag, am 23. Mai, wurden diese beiden Kaninchenweibchen in Ratingen Hösel auf dem Friedhof an der Sinkesbruch Straße gefunden“, schreibt die Pflegestelle und fügt hinzu: „Der Tierrettungsdienst Schütz hat sie bei der Feuerwache abgeholt und zu uns gebracht.“

Wie dem beigefügten Bild zu entnehmen ist, geht es den beiden Langohren aber den Umständen entsprechend gut. Glücklicherweise hat die Feuerwehr sie gefunden. Diese beiden Kaninchen sind aber nicht die einzigen, die zuletzt entdeckt worden sind. Mitte Mai wurde auch ein Zwergkaninchen-Böckchen und zwei Kaninchenweibchen gefunden und ins Tierheim Düsseldorf gebracht. Alle drei wurden frei laufend entdeckt und glücklicherweise unversehrt in die Auffangstelle gebracht.

In letzter Zeit scheinen immer mehr Besitzer mit diesen kleinen Langpfoten überfordert zu sein. Erst im April berichtete das Tierheim in NRW von einer wahren Kaninchen-Invasion. „Uns erreichen in jüngster Vergangenheit fast täglich Hilferufe von Kaninchenbesitzern, die mit ungewolltem Kaninchennachwuchs zu kämpfen haben und diesen schnell loswerden möchten. Wir versuchen bestmöglich jedem zu helfen, aber Leute…. es kann doch nicht so schwer sein“, hieß es in einem aufgewühlten Post (wir berichteten).